Ian Subiabre rompió el silencio sobre su futuro en River tras su debut goleador en el Mundial Sub-20

Ian Subiabre rompió el silencio después de semanas de incertidumbre. El delantero, de apenas 18 años, habló tras su estreno en el Mundial Sub-20 con la Selección, donde convirtió el tercer gol en la victoria 3-1 frente a Cuba. Lo hizo en medio de la tensión por su renovación con River, un tema que lo tuvo en vilo antes del certamen.