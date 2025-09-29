Ian Subiabre rompió el silencio sobre su futuro en River tras su debut goleador en el Mundial Sub-20

Ian Subiabre rompió el silencio después de semanas de incertidumbre. El delantero, de apenas 18 años, habló tras su estreno en el Mundial Sub-20 con la Selección, donde convirtió el tercer gol en la victoria 3-1 frente a Cuba. Lo hizo en medio de la tensión por su renovación con River, un tema que lo tuvo en vilo antes del certamen.
Su contrato actual vence a fines de 2026, pero ya existe un acuerdo de palabra para extenderlo hasta diciembre de 2028. El nuevo vínculo incluiría una importante mejora salarial y una cláusula de rescisión de U$S 100 millones. La negociación llegó a buen puerto gracias a la intervención de la AFA y de su presidente, Claudio Tapia, quienes mediaron para que el futbolista pudiera viajar al Mundial.
“Me sentí muy bien. Gracias a Dios pude entrar, pude hacer el gol. Muy contento por la victoria”, declaró tras el partido. Sobre las semanas previas, en las que se especuló incluso con su ausencia del torneo, fue breve pero contundente: “Bien, bien, yo estoy tranquilo. Por suerte se dio todo bien”.
Con el acuerdo encaminado y la firma pendiente, River confía en cerrar pronto la novela. Subiabre, mientras tanto, disfruta de un presente ideal: debut soñado con la camiseta de la Selección y futuro asegurado en Núñez.