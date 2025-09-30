Flamengo, rival de Racing en semis de la Copa Libertadores, va a la justicia por el reparto del dinero de la televisación

El contrato en cuestión, firmado hasta 2029, garantiza más de 1100 millones de reales por año y establece que la distribución se realice con un 40% en partes iguales, un 30% según la posición final en el campeonato y un 30% vinculado a la audiencia generada por cada equipo. Flamengo había aceptado estas condiciones bajo la gestión anterior de Rodolfo Landim, pero Baptista, que asumió en diciembre, sostiene que el club pierde con este esquema hasta 100 millones de reales anuales en comparación con el acuerdo previo.