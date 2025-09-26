Flamengo eliminó a Estudiantes por penales y desató polémica con una burla a la cultura argentina

La serie había sido más que exigente para los de Filipe Luis, que debieron sufrir hasta el final frente a un Estudiantes combativo. El "Pincha" logró empatar el cruce en el global y llevó todo a la definición desde los 12 pasos, donde emergió la jerarquía de Rossi para inclinar la balanza. El arquero, ex Boca, fue la gran figura de la clasificación y recibió elogios incluso de la prensa brasileña.