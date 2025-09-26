Flamengo eliminó a Estudiantes por penales y desató polémica con una burla a la cultura argentina

La noche de Copa Libertadores en La Plata terminó con un sabor amargo para Estudiantes. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez forzó los penales ante Flamengo, pero no pudo con la figura de Agustín Rossi. El arquero argentino se vistió de héroe en el estadio Uno al detener los remates de Santiago Ascacíbar y Gastón Benedetti, garantizando el pasaje de los brasileños a las semifinales.
Sin embargo, lo deportivo no fue lo único que marcó la jornada. Apenas consumada la clasificación, Flamengo encendió la polémica en sus redes sociales con un posteo en el que comparó comidas típicas, géneros musicales e incluso ídolos de Brasil y Argentina. El mensaje, en tono burlesco, apuntó directamente a la cultura de su clásico rival sudamericano y provocó la indignación de miles de usuarios, que criticaron la actitud del club.
La serie había sido más que exigente para los de Filipe Luis, que debieron sufrir hasta el final frente a un Estudiantes combativo. El "Pincha" logró empatar el cruce en el global y llevó todo a la definición desde los 12 pasos, donde emergió la jerarquía de Rossi para inclinar la balanza. El arquero, ex Boca, fue la gran figura de la clasificación y recibió elogios incluso de la prensa brasileña.
La cargada de Flamengo
Mate Gelado melhor que Mate Quente— Flamengo (@Flamengo) September 26, 2025
Brigadeiro melhor que Alfajor
Samba melhor que Tango
Pastel de feira melhor que Empanada
Zico maior que Maradona
Churrasco melhor que assado
Vinho > Vinho Argentino
1 real < 247 pesos argentinos
Ahora, Flamengo tendrá que medirse en semifinales con otro representante argentino. Racing será su rival tras dejar en el camino a Vélez, y la llave promete ser una de las más atractivas del certamen. El primer duelo se jugará en el mítico Maracaná, mientras que la definición será en el Cilindro de Avellaneda, un escenario que ya espera con ansias recibir una de las series más calientes del torneo.
El "Mengao", que busca volver a consagrarse en la Libertadores, llegará con la confianza de haber superado un cruce durísimo y con Rossi como gran respaldo en el arco. Estudiantes, en cambio, se quedó con la sensación de haber estado cerca de dar el golpe y con la bronca por la provocación posterior en redes sociales que encendió todavía más la rivalidad entre Argentina y Brasil.