Cómo es la vida privada de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, mientras esperan su cuarto hijo

Los rumores comenzaron a principios de verano, cuando Kournikova, de 44 años, fue fotografiada paseando junto a sus tres hijos —los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y la pequeña Mary, nacida en enero de 2020— con una sudadera blanca extraancha, una prenda poco habitual en su estilo. Poco después, personas de su entorno confirmaron la buena noticia y aseguraron que tanto Enrique Iglesias, de 50 años, como Anna y sus pequeños están “ilusionados y felices” con la llegada del nuevo integrante de la familia.