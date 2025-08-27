Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova volverán a ser padres. La pareja, que lleva más de dos décadas de relación, está esperando a su cuarto hijo, según confirmaron fuentes cercanas a la revista ¡Hola!. El nacimiento está previsto para finales de este año, lo que ha llenado de alegría tanto al cantante como a la ex tenista, así como a sus tres hijos: los mellizos Nicolás y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5.