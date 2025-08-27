Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova volverán a ser padres. La pareja, que lleva más de dos décadas de relación, está esperando a su cuarto hijo, según confirmaron fuentes cercanas a la revista ¡Hola!. El nacimiento está previsto para finales de este año, lo que ha llenado de alegría tanto al cantante como a la ex tenista, así como a sus tres hijos: los mellizos Nicolás y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5.
Los rumores de embarazo comenzaron a circular a principios del verano, cuando empezaron a aparecer imágenes de Anna con un estilo más discreto de lo habitual. En la fotografía publicada esta semana por ¡Hola!, se la ve con una sudadera blanca holgada, acompañada de sus tres hijos, lo que desató especulaciones sobre una nueva maternidad.
La noticia coincide con un momento muy especial para Enrique Iglesias, quien en julio volvió a actuar en España tras seis años de ausencia. El artista, residente en Miami, ofreció un concierto en el Granca Live Fest, aunque Anna no estuvo presente. Según la citada revista, su ausencia podría deberse a recomendaciones médicas de evitar viajes largos durante el embarazo.
La pareja, fiel a su estilo de vida discreto, ha mantenido la noticia en la más estricta intimidad, como ya lo hicieron con sus hijos mayores. En 2017, el nacimiento de los mellizos sorprendió a los medios, y en 2020 el embarazo de su tercera hija se conoció solo semanas antes del parto.
Con esta nueva llegada, Enrique Iglesias y Anna Kournikova consolidan aún más su vida familiar, manteniéndose alejados del foco mediático, pero compartiendo con sus seguidores un nuevo capítulo de felicidad.