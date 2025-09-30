Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Una publicación en X causó desconcierto en Buenos Aires. Un usuario de la red social compartió una sencilla comida y sorprendió al mostrar el total de su cuenta. Es que, lo que es habitual en algunas regiones del país, es totalmente extraño en otras y eso fue lo que sucedió con el ticket del almuerzo que pidió en Salta y que mostró Ariel Signetti.
“Almuerzo rutero”, escribió en una publicación a la que adjuntó cuatro fotos. En una, mostró una pequeña fuente con empanadas de repulgue tradicional; en otra, un clásico de la gastronomía del NOA, una humita en chala; en la tercera, un nuevo plato con dos empanadas tradicionales y dos en forma de canasta.
¿Cuánto pagó por 10 empanadas en Salta?
La foto que causó sensación fue la cuarta de la publicación: el ticket con el costo final del almuerzo que tomó en un local gastronómico frente a la Estación Zuviria, El Carril. Lo que sorprendió fue la cantidad de comida que pidió y lo poco que gastó. El almuerzo incluyó tres tipos de empanadas, humita y bebida.
Por una gaseosa de un litro, gastó $5.500 y la humita en chala tuvo un valor de $6.000. Además, pidió seis empanadas de carne, dos de choclo y dos de pollo y en ellas gastó $10.000, $1.000 por cada una. El total: $21.500. La cuenta fue rápidamente levantada por TN y, entre las respuestas que recibió la publicación, destacó la incredulidad.
Además del detalle de su almuerzo, Signetti compartió una foto de la carta de la peña “Sabores Nobles”. “Parada técnica”, escribió. En un paseo por la provincia, reconoció la amplia oferta gastronómica. “Que difícil elegir lugar para comer en Salta capital, hay mil recomendaciones”, compartió.
Signetti es “cocinero por elección”, según él mismo declara en la biografía de su cuenta de X. En Instagram, declara que lo mejor de su trabajo es probar comidas y cuenta que trabaja en Salumiere, un término que en italiano significa charcutero, es decir, quien se dedica a la producción de embutidos, carnes crudas, quesos y otros productos típicos de la gastronomía italiana.