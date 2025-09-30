Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Los que organizan

La propuesta cuenta con el impulso de la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, y de promotores como Pablo Peralta, Martín Falci y Saga Barros, y la articulación del IDEP con organismos culturales y educativos. El programa también incluye recorridos por escenarios urbanos y naturales de la provincia para mostrar el potencial de Tucumán como escenario de rodajes: desde su diversidad geográfica (cuatro biomas distintos en distancias cortas) hasta su infraestructura en hotelería, gastronomía y servicios técnicos.