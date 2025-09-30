Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

A la industria audiovisual tucumana le esperan días especiales. Es que entre el 2 y el 4 de octubre, la Federación Económica de Tucumán (calle San Martín 427 de San Miguel de Tucumán) será la sede de Visión Norte, el primer Mercado de la Industria Audiovisual del Norte Argentino, un espacio pensado para conectar a creadores locales con plataformas de streaming, referencias nacionales e internacionales, y desarrolladores de videojuegos.
Durante tres días, de 10 a 21 horas, la agenda estará cargada de actividades. Habrá charlas con especialistas; mesas paneles sobre la producción y distribución de contenidos; rondas de negocios entre productores y empresas como Flow, Flixxo y DirecTV, además de una aceleradora de proyectos con capacitaciones, y un scouting en El Cadillal, Raco, San Javier y Villa Nougués para potenciar ideas locales.
El acontecimiento busca consolidar a Tucumán como un polo audiovisual estratégico para la región y Latinoamérica. En este ámbito se presentará la Comisión de Filmaciones de Tucumán, y se celebrarán los 20 años de la Escuela Universitaria de Cine, Video y TV de la Universidad Nacional de Tucumán.
Algunos invitados: actores y plataformas
El padrino de esta primera edición será Juan Minujín, actor reconocido por trabajos como "El Marginal" y "Menem". Minujín dará una masterclass y un conversatorio sobre actuación en la industria junto a artistas tucumanos.
Entre los invitados ya confirmados se encuentran las plataformas Flow, Flixxo y DirecTV, así como comisiones de filmaciones de Mendoza, Misiones y Jujuy. También participarán el mexicano Jacinto Quesnel, referente de videojuegos de Tec de Monterrey y Maquinitas, y los productores argentinos Eugenia Campos Guevara (Gentil Cine) y Pablo Chernov (Alina Films).
Los que organizan
La propuesta cuenta con el impulso de la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, y de promotores como Pablo Peralta, Martín Falci y Saga Barros, y la articulación del IDEP con organismos culturales y educativos. El programa también incluye recorridos por escenarios urbanos y naturales de la provincia para mostrar el potencial de Tucumán como escenario de rodajes: desde su diversidad geográfica (cuatro biomas distintos en distancias cortas) hasta su infraestructura en hotelería, gastronomía y servicios técnicos.
Visión Norte no sólo promueve la visibilidad de contenidos locales, sino que también busca que Tucumán gane protagonismo en la industria creativa regional. Es una oportunidad única para productores, estudiantes y público en general de ser parte de un mercado con potencial infinito.