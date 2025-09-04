Arranca el Fomento Audiovisual en Tucumán con $ 29,5 millones en premios

Tucumán se prepara para un nuevo año de producciones con el lanzamiento del Programa de Fomento Audiovisual 2025 impulsado por el Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán (CAAT) y el Ente Cultural. La iniciativa enmarcada en la Ley Provincial 9.578 busca consolidar la industria audiovisual como motor cultural, social y económico de la provincia.
Hasta el 16 de septiembre estará abierta la inscripción a cuatro líneas de apoyo que abarcan videojuegos, cortos y largometrajes. Se trata de un plan integral que apunta a fortalecer tanto a profesionales consolidados como a jóvenes creadores que sueñan con ver sus obras en festivales, plataformas o pantallas de cine.
Cuatro líneas de fomento para 2025
La edición de este año abarca las siguientes convocatorias.
- Subsidio de Desarrollo de Videojuegos: financiará un vertical slice (demo jugable) con un aporte de $ 8 millones de pesos.
- Subsidio de Postproducción de Largometrajes: destinará $ 8 millones a cada uno de los dos proyectos seleccionados.
- Subsidio de Postproducción de Cortometrajes: otorgará $ 2 millones a dos proyectos ganadores.
- Concurso de Distribución de Largometrajes: premiará con $ 1,5 millones a un filme tucumano para su estreno y circulación.
En total, el programa inyectará al menso $ 29,5 millones a la producción audiovisual local.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán inscribirse personas mayores de 18 años o personas jurídicas con al menos dos años de residencia en Tucumán. Cada línea establece requisitos específicos, como porcentaje de rodaje realizado en la provincia, presencia de técnicos locales, y la obligatoriedad de que productores y directores figuren formalmente en los proyectos.
Los formularios de inscripción están disponibles en la página oficial del Ente Cultural de Tucumán y la postulación debe completarse en línea. No se aceptarán presentaciones fuera de término.
Un impulso para el talento joven
El CAAT destacó que este programa no sólo fortalece al sector audiovisual ya consolidado, sino que también abre oportunidades a nuevas generaciones. Los videojuegos, por ejemplo, se han convertido en un espacio clave para jóvenes programadores, diseñadores y artistas digitales de Tucumán.
Por otra parte, los subsidios de postproducción apuntan a que cortos y largos locales logren terminarse con estándares profesionales y puedan competir en circuitos nacionales e internacionales. El concurso de distribución, en tanto, busca garantizar que las películas tucumanas encuentren su público dentro y fuera de la provincia.
El fallo de los comités evaluadores se dará a conocer el 30 de septiembre de 2025.