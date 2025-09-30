Simon Biles, la mejor gimnasta de la historia, vendrá a la Argentina la semana próxima

Al día siguiente, el jueves 9 de octubre, a las 17 horas, la gimnasta, junto a su entrenador, llevará adelante una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Vila Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, y dirigida a jóvenes talentos de la ciudad, quienes tendrán la oportunidad única de aprender de la mejor gimnasta de todos los tiempos, en el espacio que representa el legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.