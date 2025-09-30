Secciones
Simon Biles, la mejor gimnasta de la historia, vendrá a la Argentina la semana próxima

Los argentinos podrán disfrutar de charlas y hasta una clínica con uno de los nombres más trascedentes de la historia del deporte en general.

Simone Biles visitará la Argentina la semana que viene. Simone Biles visitará la Argentina la semana que viene.
Hace 7 Min

Considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, Simone Biles es la demostración viva de la historia. Su talento, espectacular e incomparable la llevaron a marcar hitos en la disciplina y revolucionar por completo cada movimiento, cinco de ellos nombrados en su honor, innovación técnica e incluso la manera en que los atletas conciben el deporte, convirtiéndose en referente de la salud mental.

Y ahora, los argentinos podrán admirar esa historia viva con sus propios ojos. Simone Biles visitará nuestro país y se instalará en Buenos Aires para dar charlas e incluso, hacer las demostraciones que le llevaron a conseguir 11 medallas olímpicas y 23 medallas doradas y consagrarla como la gimnasta más condecorada de la disciplina.

Simone Biles visitará Buenos Aires

En octubre, Buenos Aires recibirá a una de las máximas figuras del deporte en general. Entre los nombres de Usain Bolt, Lionel Messi, Serena Williams, LeBron James y Michael Phelps, se encuentra Simone Biles, una de las mejores deportistas no solo del siglo XXI, sino de todos los tiempos.

En el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, reconocimiento internacional que se otorga a las ciudades por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo, Simone Biles visitará la ciudad para compartir su experiencia, visión y ejemplo de superación.

El cronograma de Simone Biles en Argentina

Según detalló el Gobierno en su página oficial, el próximo miércoles 8 de octubre a las 10 horas, en la Sede de Gobierno de la Ciudad, Biles brindará una charla motivacional titulada “El poder de creer”, un discurso que proviene de una referente que optó por su salud mental y es reconocid como ícono de resiliencia y liderazgo.

 Al día siguiente, el jueves 9 de octubre, a las 17 horas, la gimnasta, junto a su entrenador, llevará adelante una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Vila Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, y dirigida a jóvenes talentos de la ciudad, quienes tendrán la oportunidad única de aprender de la mejor gimnasta de todos los tiempos, en el espacio que representa el legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Aquellas personas interesadas en participar de la charla que se llevará a cabo en el auditorio de la Sede de Gobierno Porteño, deben enviar un mail con sus datos a la siguiente dirección de correo electrónico: charlasimonebiles@gmail.com

Quienes deseen presenciar la clínica deportiva en el Parque Olímpico de Villa Soldati, deben enviar un mail con sus datos a la siguiente dirección de correo electrónico: clinicasimonebiles@gmail.com

Desde la fuente señalaron que los cupos son limitados y estarán sujetos a la capacidad de los espacios disponibles. El envío del mail no garantiza el acceso al lugar. Deberán esperar una respuesta con la invitación para cada evento.



