Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina

El accidente de Thiago Medina generó preocupación en toda su familia, no solo porque los pulmones del ex participante de Gran Hermano quedaron comprometidos. Brisa Medina, su melliza, quien cursa un embarazo, sufrió una descompensación en el hospital los primeros días que su hermano estuvo en terapia intensiva.
Pero ayer las buenas noticias fueron dobles para toda la familia. Daniela Celis, también ex participante de Gran Hermano, compartió la noticia más esperada: Thiago despertó y los médicos pudieron retirar la respiración mecánica. Pero además, Brisa se realizó un chequeo médico para saber cómo iba su embarazo y compartió una imagen en su cuenta de Instagram.
Qué sexo tiene el bebé de Brisa, la hermana de Thiago Medina
La fuerte noticia que recibió la familia Medina impactó especialmente en su hermana melliza. Al conocer la gravedad del cuadro clínico de Thiago, la joven sufrió una descompensación que preocupó a su familia. Pero después Camila, otra de sus hermanas, llevó tranquilidad al comentar que Brisa se había recuperado.
Este lunes, junto a la noticia de Thiago, Brisa compartió su propia novedad. La joven estuvo en la clínica en la que hace los chequeos de seguimiento de su embarazo. Desde allí, compartió una foto de la pantalla de la ecografía que le hicieron con “Tatu” de fondo, la canción de María Becerra.
Sobre la foto que subió en el consultorio y delante de la pantalla de ecografía, Brisa escribió: “Dios me mandó un principito para amar toda la vida”, junto a emojis de corazón y de una carita con los ojos llorosos. Así, anticipó que su bebé será un niño, pero también contó que “no se dejó ver muy bien su carita” durante la ecografía.
Daniela Celis contó su primer encuentro con Thiago
El domingo por la noche, después de 15 días de internación, Thiago Medina despertó y los médicos pudieron retirar la asistencia respiratoria mecánica. Daniela Celis compartió en sus historias un emocionante video contando que en el primer encuentro con Thiago despierto, él preguntó por sus hijas.
“Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones, que no falten hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, dijo Daniela en una historia en su cuenta.