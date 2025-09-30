Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina

Sobre la foto que subió en el consultorio y delante de la pantalla de ecografía, Brisa escribió: “Dios me mandó un principito para amar toda la vida”, junto a emojis de corazón y de una carita con los ojos llorosos. Así, anticipó que su bebé será un niño, pero también contó que “no se dejó ver muy bien su carita” durante la ecografía.