Secciones
EspectáculosFamosos

Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina

Después de generar preocupación, se supo que el embarazo sigue su curso normal sin ninguna complicación.

Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina
Hace 1 Hs

El accidente de Thiago Medina generó preocupación en toda su familia, no solo porque los pulmones del ex participante de Gran Hermano quedaron comprometidos. Brisa Medina, su melliza, quien cursa un embarazo, sufrió una descompensación en el hospital los primeros días que su hermano estuvo en terapia intensiva.

“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

Pero ayer las buenas noticias fueron dobles para toda la familia. Daniela Celis, también ex participante de Gran Hermano, compartió la noticia más esperada: Thiago despertó y los médicos pudieron retirar la respiración mecánica. Pero además, Brisa se realizó un chequeo médico para saber cómo iba su embarazo y compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Qué sexo tiene el bebé de Brisa, la hermana de Thiago Medina

La fuerte noticia que recibió la familia Medina impactó especialmente en su hermana melliza. Al conocer la gravedad del cuadro clínico de Thiago, la joven sufrió una descompensación que preocupó a su familia. Pero después Camila, otra de sus hermanas, llevó tranquilidad al comentar que Brisa se había recuperado.

Este lunes, junto a la noticia de Thiago, Brisa compartió su propia novedad. La joven estuvo en la clínica en la que hace los chequeos de seguimiento de su embarazo. Desde allí, compartió una foto de la pantalla de la ecografía que le hicieron con “Tatu” de fondo, la canción de María Becerra.

Sobre la foto que subió en el consultorio y delante de la pantalla de ecografía, Brisa escribió: “Dios me mandó un principito para amar toda la vida”, junto a emojis de corazón y de una carita con los ojos llorosos. Así, anticipó que su bebé será un niño, pero también contó que “no se dejó ver muy bien su carita” durante la ecografía.

Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina

Daniela Celis contó su primer encuentro con Thiago

El domingo por la noche, después de 15 días de internación, Thiago Medina despertó y los médicos pudieron retirar la asistencia respiratoria mecánica. Daniela Celis compartió en sus historias un emocionante video contando que en el primer encuentro con Thiago despierto, él preguntó por sus hijas.

“Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones, que no falten hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, dijo Daniela en una historia en su cuenta.

Temas Gran HermanoDaniela Celis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: Seguimos rezando

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

“Me guiñaba un ojo”: el esperanzador relato de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo

“Me guiñaba un ojo”: el esperanzador relato de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”
4

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Comentarios