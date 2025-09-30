Secciones
Colapinto corre de nuevo: horarios y cronograma del argentino en uno de los circuitos más “terribles” de la F1

El piloto se enfrentará a un circuito callejero caracterizado por el clima adverso, pistas angostas y la oscuridad de la noche.

Hace 6 Min

Mientras la Fórmula 1 descansa, Franco Colapinto se encuentra a la espera de uno de los circuitos más desafiantes, un tramo de los más emocionantes en el mundo del automovilismo de primer nivel, tras una accidentada prueba en Bakú, donde un choque inesperado de su ex compañero de escudería terminó con la ilusión de alcanzar los primeros lugares por aquella ocasión.

El argentino de 22 años ahora busca la revancha en una nuva oportunidad que le espera esta semana. La Fórmula 1 reanudará su actividad este próximo cinco de octubre con su cronograma habitual que comprenderá también las prácticas, la clasificación así como la prueba final en tierras asiáticas.

El GP de Singapur, un gran desafío

Este viernes, Franco Colapinto iniciará su gira por el Sudeste Asiático en un circuito de grandes obstáculos y que aún guarda algunos rencores para algunos pilotos tan ágiles como Max Verstappen, que aún no pudo salir primero. Esta pista donde los corredores pueden perder hasta cuatro kilos será la sede de un nuevo desafío.

El Gran Premio de Singapur se correrá este viernes en el circuito de Marina Bay, la segunda carrera nocturna del argentino, mezclada con el calor, el clima húmedo y rascacielos y construcciones coloniales, un escenario que el gran Lewis Hamilton ya calificó de "terrible" ante su dificultad y donde pudo “bajar hasta 4 kilos por carrera, en una hora y 45 minutos".

Horarios y cronograma de Franco Colapinto

Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios en nuestro país para ver a Franco Colapinto en el circuito de Marina Bay.

- Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

- Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

- Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

- Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

- Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

