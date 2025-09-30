Colapinto corre de nuevo: horarios y cronograma del argentino en uno de los circuitos más “terribles” de la F1

Mientras la Fórmula 1 descansa, Franco Colapinto se encuentra a la espera de uno de los circuitos más desafiantes, un tramo de los más emocionantes en el mundo del automovilismo de primer nivel, tras una accidentada prueba en Bakú, donde un choque inesperado de su ex compañero de escudería terminó con la ilusión de alcanzar los primeros lugares por aquella ocasión.