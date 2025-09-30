Muertes en Ucrania y en Rusia por ataques con drones

Al menos cuatro personas murieron en Kiev, Ucrania, incluida una niña de 12 años, luego de que las fuerzas rusas lanzaron “centenares de drones y misiles”, informaron las autoridades ucranianas. Mientras tanto, una anciana y su nieto murieron en una localidad a las afueras de Moscú en un incendio provocado por un ataque de drones ucranianos, aseguraron autoridades rusas.
Rusia lanzó un bombardeo masivo con 595 drones y 48 misiles, un ataque que las autoridades ucranianas afirmaron que duró 12 horas. Ucrania respondió con una cantidad no precisada de vehículos aéreos no tripulados.
Polonia envió aviones de combate a su espacio aéreo, informaron sus fuerzas armadas mientras Ucrania era objeto del intenso bombardeo.
“Se han desplegado los pares de cazas en servicio y los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar se han puesto en alerta máxima”, escribió el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia en X.
Las fuerzas armadas polacas dijeron que los ataques de la aviación de largo alcance rusa contra Ucrania motivaron la medida. “Estas medidas son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a las zonas amenazadas”, añadió.
En suelo ucraniano
Timur Tkachenko, jefe de la administración de la capital, informó inicialmente de “tres víctimas fatales”, incluida la menor de 12 años, pero rápidamente revisó la cifra a cuatro cuando se encontró el cuerpo de otro fallecido más.
Los ataques dañaron edificios de viviendas y causaron “bajas civiles”, publicó en X el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reveló en Telegram que la capital se encontraba bajo un ataque “masivo” y llamó a los pobladores a permanecer en los refugios.
“Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo masivo contra ciudades ucranianas cuando las personas dormían”, publicó en X el ministro Sibiga.
“De nuevo, centenares de drones y misiles destruyen edificios residenciales, causando bajas civiles”, agregó.
El ministro publicó videos de llamas que salían de una ventana de un edificio de apartamentos después del ataque.
Antes de los últimos ataques, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que Kiev había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot, de defensa aérea, de parte de Israel para resguardarse de las incursiones rusas.
En territorio ruso
Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, Rusia lanza habitualmente bombardeos nocturnos contra Ucrania, que responde con ataques con drones, en su mayoría dirigidos a la infraestructura energética.
El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó en Telegram que la Fuerza Aérea derribó cuatro drones en Voskresensk y Kolomna, dos localidades ubicadas al sureste de la capital rusa.
“Desgraciadamente, se produjo una tragedia en Voskresensk: dos personas murieron en el incendio de una vivienda privada, una mujer de 76 años y su nieto de seis”, declaró Vorobiov.
En Voskresensk, ubicada a 88 kilómetros de Moscú, varias viviendas sufrieron daños y hubo perturbaciones en el alumbrado público.