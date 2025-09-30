Muertes en Ucrania y en Rusia por ataques con drones

Al menos cuatro personas murieron en Kiev, Ucrania, incluida una niña de 12 años, luego de que las fuerzas rusas lanzaron “centenares de drones y misiles”, informaron las autoridades ucranianas. Mientras tanto, una anciana y su nieto murieron en una localidad a las afueras de Moscú en un incendio provocado por un ataque de drones ucranianos, aseguraron autoridades rusas.