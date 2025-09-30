Imelda y Humberto ponen en alerta la costa este de EEUU y Bermudas

A pesar de los impactos previstos, Estados Unidos aún no ha registrado el impacto directo de ningún huracán esta temporada, algo que no ocurre desde hace una década. Sin embargo, la temporada 2025 ha sido destacada por la intensificación rápida de varios sistemas, como Erin, Gabrielle y Humberto, todos ellos alcanzando categoría de huracanes mayores en tiempo récord. Este fenómeno, advierten los expertos, se relaciona con el calentamiento global y las temperaturas récord en el océano Atlántico.