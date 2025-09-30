Secciones
Imelda y Humberto ponen en alerta la costa este de EEUU y Bermudas
EN TIERRA FIRME. Las autoridades no bajan la guardia y por ello llevan adelante actividades preventivas.
Hace 1 Hs

La tormenta tropical Imelda continúa su avance por el Atlántico con dirección paralela a la costa sureste de Estados Unidos, mientras se fortalece y se espera que alcance la categoría de huracán hoy. Aunque su centro se mantendría alejado de tierra firme, su amplia extensión ya provoca oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas desde Florida hasta Carolina del Norte y del Sur.

Mientras tanto, Humberto, que llegó a ser brevemente un huracán de categoría 5 con vientos de hasta 257 kilómetros por hora, se mantiene como un huracán categoría 4 al este de Imelda. Su gran circulación no sólo agrava los riesgos para las playas del este estadounidense, sino que también podría influir en la trayectoria de Imelda, alejándola de la costa continental.

El pasado domingo, restos de Imelda afectaron a las Bahamas, donde persisten alertas de tormenta tropical. Las islas enfrentan lluvias intensas de entre 100 y 200 milímetros, riesgo de inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas de hasta 900 milímetros. En Cuba oriental, también se reportan precipitaciones significativas y posibles deslizamientos en zonas montañosas.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Imelda se encontraba ayer a unos 400 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, con vientos sostenidos de 72 km/h. Se prevé que intensifique desde hoy su fuerza mientras avanza hacia el norte y realice un giro hacia el este en aguas abiertas, empujada parcialmente por la influencia del mismo Humberto.

En tierra firme, aunque disminuye el riesgo de un impacto directo, las autoridades no bajan la guardia. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró el estado de emergencia hace algunos días, y varias ciudades costeras han tomado medidas preventivas, como la distribución de sacos de arena y limpieza de drenajes ante la posibilidad de lluvias fuertes e inundaciones.

Delicada

Bermudas enfrenta una situación aún más delicada. El Servicio Meteorológico local emitió alerta de tormenta tropical ante el inminente paso de Humberto, que se acercará peligrosamente. Tras él, Imelda podría seguir una ruta más directa hacia las islas a mitad de semana, lo que representaría un inusual y devastador doble golpe ciclónico.

A pesar de los impactos previstos, Estados Unidos aún no ha registrado el impacto directo de ningún huracán esta temporada, algo que no ocurre desde hace una década. Sin embargo, la temporada 2025 ha sido destacada por la intensificación rápida de varios sistemas, como Erin, Gabrielle y Humberto, todos ellos alcanzando categoría de huracanes mayores en tiempo récord. Este fenómeno, advierten los expertos, se relaciona con el calentamiento global y las temperaturas récord en el océano Atlántico.

