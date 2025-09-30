Vigilia por el Garrahan: nueva marcha en el Congreso

Tras el reciente anuncio de un bono extraordinario para el personal del hospital Garrahan, los trabajadores de ese centro de salud pediátrico confirmaron que realizarán una nueva movilización al Congreso para reclamar la plena vigencia de la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que fue aprobada por ambas cámaras y luego vetada por el presidente Javier Milei. La protesta se realizará este jueves, mientras en el Senado de la Nación se llevará a cabo una sesión con el objetivo de tratar la insistencia para dejar sin efecto el veto presidencial.