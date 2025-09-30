Vigilia por el Garrahan: nueva marcha en el Congreso

Tras el reciente anuncio de un bono extraordinario para el personal del hospital Garrahan, los trabajadores de ese centro de salud pediátrico confirmaron que realizarán una nueva movilización al Congreso para reclamar la plena vigencia de la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que fue aprobada por ambas cámaras y luego vetada por el presidente Javier Milei. La protesta se realizará este jueves, mientras en el Senado de la Nación se llevará a cabo una sesión con el objetivo de tratar la insistencia para dejar sin efecto el veto presidencial.
El bono, de $450.000 para los profesionales de la salud y $350.000 para el personal administrativo, fue comunicado por el Consejo de Administración del hospital. Se explicó que la medida se alcanzó “tras un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa” y remarcaron que los recursos se destinarán “a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes”.
Gestión transparente
Al mismo tiempo, desde la conducción del hospital sostuvieron: “El hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano”. De hecho, el ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la decisión en sus redes sociales. “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”, señaló.