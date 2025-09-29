Secciones
Vouchers educativos: reclamos en redes por la falta de pago en septiembre de 2025

El programa Vouchers Educativos está destinado a familias con ingresos menores a 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Vouchers educativos: muchos padres se quejan de que no les depositaron en septiembre.
Hace 12 Min

Numerosos usuarios expresaron en redes sociales su malestar porque no recibieron el voucher educativo correspondiente a septiembre. A través de publicaciones en X y Facebook, varias familias denunciaron demoras en la acreditación del beneficio, que forma parte del programa impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación.

El programa Vouchers Educativos está destinado a familias con ingresos menores a 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (a marzo de 2025, $2.077.824) cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal. El beneficio consiste en un monto mensual por cada estudiante de nivel inicial, primario o secundario. En 2024, el plan asistió a 833.211 alumnos con un promedio de $10.648 por mes, principalmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En 2025, la inscripción estuvo abierta entre el 21 de abril y el 16 de mayo, con un total de 620.331 solicitudes, una cifra menor a la de 2024. El resultado de la postulación puede consultarse en la plataforma oficial del programa con usuario de Mi Argentina. En caso de rechazos por motivos académicos, los responsables pueden presentar un reclamo en línea, mientras que los rechazos por razones socioeconómicas no admiten revisión. Ante dudas, la Secretaría habilitó el correo oficial: voucherseducativos@educacion.gob.ar

.

