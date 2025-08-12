Voucher educativo de agosto: confirmaron fecha y monto de cobro

Desde julio, el voucher educativo se pagará de forma mensual, para ordenar los primeros pagos que se atrasaron. Por eso, el Ministerio de Capital Humano ya confirmó cuál será la fecha de pago estimada y también el monto de cobro, aunque este no tendrá variaciones respecto a los meses anteriores.
El beneficio está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada. Aplica para niños de nivel inicial, primario y adolescentes del secundario con al menos el 75% del aporte estatal. Según informó el Ministerio, se abonará hasta diciembre de este año.
Cuándo y cuánto se cobra por el voucher educativo de agosto
Aunque no se precisó la fecha exacta en que se depositará, se anticipó que será durante esta semana el pago del voucher educativo de agosto. En la segunda semana del mes llegará el pago de $20.000 correspondiente a la ayuda para financiar los estudios de los jóvenes argentinos en instituciones de gestión privada.
De este modo, en junio se depositaron $40.000, correspondientes a las cuotas de abril y mayo. En julio se pagó la cuota de junio de $20.000 y en agosto se hará el depósito, por el mismo monto, de la cuota de julio. En el resumen bancario, el impacto se registrará bajo el concepto de Anses, porque es el organismo encargado de asignar estos fondos.
Qué hago si no recibí el voucher educativo
Si te inscribiste y no recibiste los pagos correspondientes al primer semestre de clases, podés comunicarte mediante los canales oficiales que puso a disposición el Ministerio de Capital Humano.
- Podés llamar al Ministerio o a Anses al 130
- Escribir un correo oficial a voucherseducativos@educacion.gob.ar
Siempre recordá chequear tu Estado de Solicitud para saber si efectivamente el beneficio te fue aprobado. Para ello, deberás ingresar a la web oficial de Vouchers Educativos con usuario y contraseña de Mi Argentina. En la sección “Menores a cargo” deberás buscar la casilla de “Estado de Solicitud” y allí figurará si fue la solicitud fue aprobada o rechazada.