Voucher educativo de agosto: confirmaron fecha y monto de cobro

De este modo, en junio se depositaron $40.000, correspondientes a las cuotas de abril y mayo. En julio se pagó la cuota de junio de $20.000 y en agosto se hará el depósito, por el mismo monto, de la cuota de julio. En el resumen bancario, el impacto se registrará bajo el concepto de Anses, porque es el organismo encargado de asignar estos fondos.