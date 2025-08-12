 Voucher educativo de agosto: confirmaron fecha y monto de cobro
Secciones
SociedadEducación

Voucher educativo de agosto: confirmaron fecha y monto de cobro

El beneficio se pagará hasta diciembre de este año a familias con hijos que cursen estudios obligatorios en instituciones de gestión privada.

El monto de la cuota para los voucher educativos se mantiene igual desde principio de año.
Hace 2 Hs

Desde julio, el voucher educativo se pagará de forma mensual, para ordenar los primeros pagos que se atrasaron. Por eso, el Ministerio de Capital Humano ya confirmó cuál será la fecha de pago estimada y también el monto de cobro, aunque este no tendrá variaciones respecto a los meses anteriores.

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

El beneficio está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada. Aplica para niños de nivel inicial, primario y adolescentes del secundario con al menos el 75% del aporte estatal. Según informó el Ministerio, se abonará hasta diciembre de este año.

Cuándo y cuánto se cobra por el voucher educativo de agosto

Aunque no se precisó la fecha exacta en que se depositará, se anticipó que será durante esta semana el pago del voucher educativo de agosto. En la segunda semana del mes llegará el pago de $20.000 correspondiente a la ayuda para financiar los estudios de los jóvenes argentinos en instituciones de gestión privada.

De este modo, en junio se depositaron $40.000, correspondientes a las cuotas de abril y mayo. En julio se pagó la cuota de junio de $20.000 y en agosto se hará el depósito, por el mismo monto, de la cuota de julio. En el resumen bancario, el impacto se registrará bajo el concepto de Anses, porque es el organismo encargado de asignar estos fondos.

Qué hago si no recibí el voucher educativo

Si te inscribiste y no recibiste los pagos correspondientes al primer semestre de clases, podés comunicarte mediante los canales oficiales que puso a disposición el Ministerio de Capital Humano.

- Podés llamar al Ministerio o a Anses al 130

- Escribir un correo oficial a voucherseducativos@educacion.gob.ar

Siempre recordá chequear tu Estado de Solicitud para saber si efectivamente el beneficio te fue aprobado. Para ello, deberás ingresar a la web oficial de Vouchers Educativos con usuario y contraseña de Mi Argentina. En la sección “Menores a cargo” deberás buscar la casilla de “Estado de Solicitud” y allí figurará si fue la solicitud fue aprobada o rechazada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
3

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios