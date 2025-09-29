Secciones
Natalio Botana disertará mañana en Tucumán

El intelectual dará una conferencia sobre “La Argentina que viene” en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden Inn. La cita es mañana a las 19.30. Luego será entrevistado por Daniel Dessein.

Natalio Botana
Hace 6 Hs

El intelectual Natalio Botana, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, disertará mañana a las 19.30 sobre “La Argentina que viene”, en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden inn (Miguel Lillo 365) y luego de su conferencia será entrevistado por Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA.

Botana es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020–2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es autor de libros fundamentales de la tradición historiográfica argentina como El orden conservador y La tradición republicana. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024.

Hacia los extremos

En el epílogo de “La experiencia democrática” analiza qué está sucediendo con los regímenes políticos , que “se estiran hacia los extremos” en un mundo que se va modificando. “¿Qué ocurrió para que aquel núcleo de derechos, que... irradió desde las Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos, sufra ahora las penurias que derivan de un debate hostil?”, se pregunta. Añade que “los análisis al calor de este proceso distinguieron varias olas de democratización entre las cuales figura, desde luego, la que despertó hace cuarenta años con sus luces y sus sombras: la nuestra. Pero lo que no se advirtió del todo, por no atender a ciertas tradiciones que como los subterráneos estaban prontas a volver a la superficie, fue la dialéctica entre acción y reacción instalada en el seno mismo de la cultura occidental”. Y concluye que hay un escenario perturbador marcado por “el regreso militante de tradiciones reaccionarias equipadas con el aparato provisto por la mutación científico-tecnológica”.

Natalio Botana: "La corrupción brota de las entrañas de la sociedad argentina"

Natalio Botana: La corrupción brota de las entrañas de la sociedad argentina

El encuentro es organizado por LA GACETA y Federalismo y Libertad, y la entrada es libre con inscripción previa.

