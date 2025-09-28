Presentarán en el hotel Catalinas el libro “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”

Dos trayectorias distintas, dos voces femeninas y un mismo desafío: pensar lo esencial. Así nace “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”, el libro que Catalina Lonac y Susana Maidana darán a conocer el miércoles 1 de octubre en el hotel Catalinas, con la presentación del periodista y escritor Daniel Dessein. La obra está compuesta por un prólogo y ocho capítulos, con cuatro textos de cada autora.
Se abordan temas universales como la finitud, la ciencia, la religión, el amor, el odio, la venganza y la justicia.
El epílogo, a modo de diálogo entre ambas, condensa sus coincidencias, debates y conclusiones.
La tapa del libro reproduce la pintura de Jean-Léon Gérôme La Verdad saliendo del pozo armada con su látigo (1896).
La elección no fue casual: simboliza la irrupción de la verdad como algo incómodo, herido y desafiante, en sintonía con la propuesta del libro.
“Ideas yuxtapuestas no busca ofrecer respuestas definitivas, sino abrir preguntas y devolver al pensamiento su filo crítico”, se anticipó en la previa a su presentación al público.
Lonac es abogada y fundadora de la Universidad de San Pablo-T y de diversas instituciones educativas. Además, es vicepresidenta del Grupo Los Balcanes, cónsul de la República de Croacia y reconocida con múltiples distinciones nacionales e internacionales.
Maidana es licenciada en Filosofía y docente e investigadora en la Universidad Nacional de Tucumán. Su vida estuvo atravesada por la docencia, la filosofía, la investigación y la gestión universitaria. Actualmente se dedica a reflexionar sobre la filosofía y la inteligencia artificial, explorando las nuevas tecnologías como campo de estudio y debate.