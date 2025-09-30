Ana Laura Fromm propone “Métodos para no olvidar”

- Los diferentes lenguajes son búsquedas en mi modo de expresarme. Con todos tengo afinidad, las fotografías están trabajadas digitalmente como collages; otras son fotos de instalaciones en diferentes escenarios, que tienen un proceso circular, parten de fotografías del cañaveral que se sintetizan y se convierten en grabados que a su vez se transforman en obras, que como último paso llevo de nuevo al cañaveral y a otros escenarios -como el ingenio en ruinas o el muro del galpón de mi abuelo- y registro otra vez ese momento, como un modo de cerrar un circulo. Las telas son pancartas en las que se reemplaza el texto de los reclamos por imágenes: de caña de azúcar, de ranchos, de gallos, como símbolos de resistencia y lucha, intervenidas con la técnica de la serigrafía, que es una forma de grabado. Me interesa el lenguaje de lo gráfico, como en el caso de la instalación de fanzines y el uso de materiales descartables como cajas de cartón que de alguna manera conectan con la vulnerabilidad de los perjudicados, que parecieran desechables para la sociedad. Las instalaciones me permiten desplazarme en el espacio y salir de la bidimensionalidad. El montaje juega un rol fundamental, que la gente de Estudio Maleza logra con maestría. También incursiono en el video performance. Si uno observa propuestas artísticas tucumanas, muchas de ellas en estos últimos tiempos aluden a estas temáticas: será que los viejos dolores del pueblo tucumano aún están latentes o que hay señales de peligro de que situaciones similares se repitan.