Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Video: el golazo de Braian Romero para el 2-1 de Vélez ante Atlético Tucumán

El delantero del “Fortín” coronó una gran jugada colectiva que comenzó con un lateral de Elías Gómez y culminó con una doble pared con Tomás Galván dentro del área.

Braian Romero anotó un doblete frente a Atlético Tucumán. Braian Romero anotó un doblete frente a Atlético Tucumán. Prensa Vélez.
Hace 45 Min

Vélez dio vuelta el marcador frente a Atlético en el José Amalfitani gracias a un golazo de Braian Romero. La jugada nació en la banda izquierda, tras un lateral de Elías Gómez, y terminó en una pared a pura precisión entre Tomás Galván y Romero dentro del área.

Con la defensa del “Decano” desarmada, el delantero definió con categoría para poner el 2-1 en la fecha 10 del Torneo Clausura. El tanto no solo reflejó la jerarquía individual de Romero, sino también el funcionamiento colectivo del equipo de Guillermo Barros Schelotto debido a que en la jugada se contabilizaron 10 pases.

El gol se celebró con fuerza en Liniers y rápidamente se viralizó en redes sociales como una de las mejores conquistas de la jornada.

Temas Club Atlético Vélez SarsfieldBraian RomeroClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios