Video: el golazo de Braian Romero para el 2-1 de Vélez ante Atlético Tucumán

Vélez dio vuelta el marcador frente a Atlético en el José Amalfitani gracias a un golazo de Braian Romero. La jugada nació en la banda izquierda, tras un lateral de Elías Gómez, y terminó en una pared a pura precisión entre Tomás Galván y Romero dentro del área.
Con la defensa del “Decano” desarmada, el delantero definió con categoría para poner el 2-1 en la fecha 10 del Torneo Clausura. El tanto no solo reflejó la jerarquía individual de Romero, sino también el funcionamiento colectivo del equipo de Guillermo Barros Schelotto debido a que en la jugada se contabilizaron 10 pases.
El gol se celebró con fuerza en Liniers y rápidamente se viralizó en redes sociales como una de las mejores conquistas de la jornada.
