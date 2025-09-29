Video: el golazo de Braian Romero para el 2-1 de Vélez ante Atlético Tucumán

Con la defensa del “Decano” desarmada, el delantero definió con categoría para poner el 2-1 en la fecha 10 del Torneo Clausura. El tanto no solo reflejó la jerarquía individual de Romero, sino también el funcionamiento colectivo del equipo de Guillermo Barros Schelotto debido a que en la jugada se contabilizaron 10 pases.