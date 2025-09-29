Secciones
Flamengo podría perder a tres titulares por la fecha FIFA antes de la semifinal con Racing

Leo Ortiz, Alex Sandro y Samuel Lino están en la prelista de Brasil para los amistosos de octubre. De confirmarse, llegarían con lo justo para la ida ante la Academia en el Maracaná.

Flamengo llega a la recta final de la Copa Libertadores con un nuevo motivo de preocupación. A un mes de la semifinal contra Racing, el equipo brasileño podría perder a tres jugadores titulares debido a la convocatoria de la Selección de Brasil.

De acuerdo con la prensa local, Carlo Ancelotti incluyó en la prelista a Leo Ortiz, Alex Sandro y Samuel Lino, habituales integrantes del "11" inicial del "Mengao". Si se confirma su presencia en la nómina definitiva, deberán viajar a Asia para disputar dos amistosos: el 10 de octubre ante Corea del Sur y el 14 frente a Japón. Esto significaría que regresarían a Río de Janeiro con menos de una semana de preparación antes del duelo de ida frente a la "Academia", programado para el 22 en el Maracaná.

La situación genera inquietud en el entrenador Filipe Luis, ya que los tres futbolistas fueron titulares en la serie de cuartos de final contra Estudiantes, donde Flamengo se impuso apenas por penales tras caer en La Plata. El propio técnico reconoció la dificultad de enfrentar a equipos argentinos: “Quien piense que ir a Argentina a jugar los cuartos de final en el estadio de Estudiantes es fácil, se equivoca muchísimo. Todo influye: los sorteos, las lesiones, los viajes. Tenemos que acostumbrarnos a este reto hoy y siempre”.

El cruce de semifinales entre Flamengo y Racing comenzará el 22 de octubre en el Maracaná y se definirá el 29 en el Cilindro de Avellaneda. Ambos partidos están programados para las 21.30 (hora argentina).

