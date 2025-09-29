Flamengo podría perder a tres titulares por la fecha FIFA antes de la semifinal con Racing

De acuerdo con la prensa local, Carlo Ancelotti incluyó en la prelista a Leo Ortiz, Alex Sandro y Samuel Lino, habituales integrantes del "11" inicial del "Mengao". Si se confirma su presencia en la nómina definitiva, deberán viajar a Asia para disputar dos amistosos: el 10 de octubre ante Corea del Sur y el 14 frente a Japón. Esto significaría que regresarían a Río de Janeiro con menos de una semana de preparación antes del duelo de ida frente a la "Academia", programado para el 22 en el Maracaná.