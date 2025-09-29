La razón por la que los jugadores de Riestra fueron al vestuario de River tras la histórica victoria

La razón fue simple: intercambiar camisetas con los futbolistas de River. Lejos de ser una práctica nueva, este gesto se repite habitualmente en duelos de Copa Argentina, donde equipos del ascenso enfrentan a los grandes y buscan llevarse un recuerdo. En este caso, el contexto le dio un valor especial: Riestra, hoy puntero de la Zona B y en pleno proceso de adaptación a la Primera División, logró un triunfo histórico que muchos de sus jugadores difícilmente olviden.