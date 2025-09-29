La razón por la que los jugadores de Riestra fueron al vestuario de River tras la histórica victoria

El triunfo de Riestra sobre River en el estadio Monumental marcó un hito en la historia del club del Bajo Flores. No solo porque significó imponerse a uno de los gigantes del fútbol argentino, sino también porque dejó escenas que rápidamente llamaron la atención. Una de ellas ocurrió minutos después del final del partido, cuando los jugadores del Malevo se dirigieron hasta el vestuario local.
La razón fue simple: intercambiar camisetas con los futbolistas de River. Lejos de ser una práctica nueva, este gesto se repite habitualmente en duelos de Copa Argentina, donde equipos del ascenso enfrentan a los grandes y buscan llevarse un recuerdo. En este caso, el contexto le dio un valor especial: Riestra, hoy puntero de la Zona B y en pleno proceso de adaptación a la Primera División, logró un triunfo histórico que muchos de sus jugadores difícilmente olviden.
Por lo general, los utileros de River son los encargados de entregar las camisetas al vestuario visitante. Sin embargo, en esta ocasión, los futbolistas de Riestra prefirieron acercarse ellos mismos para asegurarse su recuerdo. La imagen reflejó tanto la magnitud de la victoria como la vigencia de una costumbre propia de quienes, hasta hace poco, vivían la realidad del ascenso.