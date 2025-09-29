Secciones
DeportesFútbol

La razón por la que los jugadores de Riestra fueron al vestuario de River tras la histórica victoria

El plantel del "Malevo", que sorprendió con un triunfo en el Monumental, buscó intercambiar camisetas con los futbolistas del "Millonario" para guardar un recuerdo único.

Los jugadores de Riestra se acercaron al vestuario de River para intercambiar las camisetas. Los jugadores de Riestra se acercaron al vestuario de River para intercambiar las camisetas.
Hace 2 Hs

El triunfo de Riestra sobre River en el estadio Monumental marcó un hito en la historia del club del Bajo Flores. No solo porque significó imponerse a uno de los gigantes del fútbol argentino, sino también porque dejó escenas que rápidamente llamaron la atención. Una de ellas ocurrió minutos después del final del partido, cuando los jugadores del Malevo se dirigieron hasta el vestuario local.

La razón fue simple: intercambiar camisetas con los futbolistas de River. Lejos de ser una práctica nueva, este gesto se repite habitualmente en duelos de Copa Argentina, donde equipos del ascenso enfrentan a los grandes y buscan llevarse un recuerdo. En este caso, el contexto le dio un valor especial: Riestra, hoy puntero de la Zona B y en pleno proceso de adaptación a la Primera División, logró un triunfo histórico que muchos de sus jugadores difícilmente olviden.

Por lo general, los utileros de River son los encargados de entregar las camisetas al vestuario visitante. Sin embargo, en esta ocasión, los futbolistas de Riestra prefirieron acercarse ellos mismos para asegurarse su recuerdo. La imagen reflejó tanto la magnitud de la victoria como la vigencia de una costumbre propia de quienes, hasta hace poco, vivían la realidad del ascenso.

Temas Club Atlético River PlateDeportivo RiestraArgentinaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios