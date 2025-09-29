Secciones
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El delantero no estará en los próximos compromisos del torneo local tras recibir una sanción directa. El Monumental lo despidió entre aplausos en una noche marcada por la cuarta caída consecutiva del equipo de Marcelo Gallardo.

SALAS PIERDE LOS ESTRIBOS. El delantero increpó al árbitro en la jugada que derivó en su expulsión. SALAS PIERDE LOS ESTRIBOS. El delantero increpó al árbitro en la jugada que derivó en su expulsión.
Hace 1 Hs

River vivió una noche para el olvido en el Monumental y Maximiliano Salas quedó en el centro de la escena. El delantero fue expulsado a pocos minutos del final en la caída 2-1 frente a Deportivo Riestra, en medio de un clima tenso por las últimas derrotas y en la previa del cruce de Copa Argentina ante Racing.

La jugada que derivó en la roja se produjo tras un forcejeo con Juan Cruz Randazzo. Enojado por la decisión del asistente Pablo Gualtieri, Salas se acercó y lanzó un insulto que fue escuchado con claridad por el árbitro principal, Pablo Echavarría, a través del intercomunicador. Sin dudarlo, el juez le mostró la tarjeta roja directa por “exceso verbal”.

El propio Echavarría explicó después del encuentro que el delantero le dijo al asistente “la c… de tu madre”, frase que quedó asentada en el informe y que le valdrá al menos dos fechas de suspensión en el torneo local. River no podrá contar con él ante Rosario Central y Sarmiento, aunque sí estará habilitado para el partido del jueves ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que se trata de otra competencia.

Pese al mal momento del equipo (cuatro derrotas seguidas por primera vez en quince años), Salas se retiró de la cancha aplaudido por los hinchas del Monumental. El público despidió al plantel con silbidos, pero al delantero, uno de los pocos con imagen positiva dentro del plantel, le reconocieron el esfuerzo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025Maximiliano Salas
Comentarios