Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El propio Echavarría explicó después del encuentro que el delantero le dijo al asistente “la c… de tu madre”, frase que quedó asentada en el informe y que le valdrá al menos dos fechas de suspensión en el torneo local. River no podrá contar con él ante Rosario Central y Sarmiento, aunque sí estará habilitado para el partido del jueves ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que se trata de otra competencia.