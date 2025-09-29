Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

River vivió una noche para el olvido en el Monumental y Maximiliano Salas quedó en el centro de la escena. El delantero fue expulsado a pocos minutos del final en la caída 2-1 frente a Deportivo Riestra, en medio de un clima tenso por las últimas derrotas y en la previa del cruce de Copa Argentina ante Racing.
La jugada que derivó en la roja se produjo tras un forcejeo con Juan Cruz Randazzo. Enojado por la decisión del asistente Pablo Gualtieri, Salas se acercó y lanzó un insulto que fue escuchado con claridad por el árbitro principal, Pablo Echavarría, a través del intercomunicador. Sin dudarlo, el juez le mostró la tarjeta roja directa por “exceso verbal”.
El propio Echavarría explicó después del encuentro que el delantero le dijo al asistente “la c… de tu madre”, frase que quedó asentada en el informe y que le valdrá al menos dos fechas de suspensión en el torneo local. River no podrá contar con él ante Rosario Central y Sarmiento, aunque sí estará habilitado para el partido del jueves ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que se trata de otra competencia.
ROJA A SALAS POR EXCESO VERBAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025
ðº ESPN Premium | Suscribite al Pack FÃºtbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UoMxIlseK6
Pese al mal momento del equipo (cuatro derrotas seguidas por primera vez en quince años), Salas se retiró de la cancha aplaudido por los hinchas del Monumental. El público despidió al plantel con silbidos, pero al delantero, uno de los pocos con imagen positiva dentro del plantel, le reconocieron el esfuerzo.