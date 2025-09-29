“Llorá Tata”: la foto viral del técnico de Deportivo Riestra tras la histórica victoria contra River Plate

Deportivo Riestra consiguió una de las victorias más importantes de su historia al superar a River por 2-1 en el Monumental. Las redes sociales del club reflejaron la alegría del plantel, pero la imagen más impactante fue la de su entrenador Gustavo “Tata” Benítez, quien no pudo contener las lágrimas en los pasillos del estadio.
En la publicación oficial del club se leyó “Llorá Tata, como lloramos todos”, junto a la foto del DT totalmente emocionado después de lograr la hazaña en Núñez. El mensaje se repitió en varias de las cuentas oficiales de Riestra y rápidamente se viralizó.
Benítez vivió el triunfo de una manera especial, ya que hasta hace algunos meses era parte del plantel como jugador. Tras la salida de Cristian Fabbiani asumió la conducción técnica y este domingo celebró con sus excompañeros como si aún fuera parte del equipo dentro de la cancha.
Riestra no solo vive un presente histórico por lo logrado en el Monumental, sino porque también lidera el Grupo B del Torneo Clausura con 22 puntos, lo que le abre la posibilidad de clasificarse a los playoffs y hasta soñar con un boleto para la Copa Sudamericana, algo que parecía imposible hace unos años.
Gallardo pidió disculpas
Tras la derrota, Marcelo Gallardo enfrentó a la prensa y lo primero que hizo fue hablarle a los hinchas. “Quiero pedirles disculpas porque no atravesamos un buen momento. Son cuatro partidos con resultados negativos, entonces merecen una disculpa. Ellos siempre están presentes”, dijo. También se hizo cargo del bajón del equipo: “Es algo propio, me hago responsable, seguiré en la búsqueda y no me voy a detener”. Con respecto al próximo duelo por la Copa Argentina contra Racing afirmó “Lo tomo como una final que tenemos que jugar. Vamos a intentar devolverle la alegría a la gente”.