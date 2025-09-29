“Llorá Tata”: la foto viral del técnico de Deportivo Riestra tras la histórica victoria contra River Plate

Gallardo pidió disculpas

Tras la derrota, Marcelo Gallardo enfrentó a la prensa y lo primero que hizo fue hablarle a los hinchas. “Quiero pedirles disculpas porque no atravesamos un buen momento. Son cuatro partidos con resultados negativos, entonces merecen una disculpa. Ellos siempre están presentes”, dijo. También se hizo cargo del bajón del equipo: “Es algo propio, me hago responsable, seguiré en la búsqueda y no me voy a detener”. Con respecto al próximo duelo por la Copa Argentina contra Racing afirmó “Lo tomo como una final que tenemos que jugar. Vamos a intentar devolverle la alegría a la gente”.