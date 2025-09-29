Proponen un “ecosistema de cuidado digital” para prevenir el suicidio en la era de las pantallas

Lejos de un enfoque alarmista, su propuesta se centró en la acción colectiva. Recalcó la importancia de dejar de actuar “en soledad” y promover un ecosistema de cuidado digital, donde la familia, la escuela, el Estado, el sector tecnológico y la ciudadanía participen activamente. “No se trata de apagar el WiFi, sino de aprender a navegar con brújula”, sostuvo, al definir la ciudadanía digital activa como un antídoto frente a la pérdida de sentido y los peligros invisibles.