Los Pumas, golpeados y autocríticos tras la paliza ante Sudáfrica

La ilusión de Los Pumas en el Rugby Championship llegó a su fin de la manera más dura: una derrota 67-30 frente a Sudáfrica en la quinta jornada los dejó sin posibilidades matemáticas de luchar por el título. El resultado expuso la diferencia de jerarquía entre ambos equipos y abrió un espacio de fuerte autocrítica interna.
El seleccionado argentino pudo anotar 30 puntos, pero padeció cada error en defensa. La figura excluyente fue el apertura sudafricano Sacha Feinberg-Mngomezulu, autor de 37 puntos (tres tries, ocho conversiones y dos penales) que destrozaron el plan argentino. Con esta victoria, los Springboks lideran el torneo con 15 unidades, uno más que Nueva Zelanda (14). Argentina quedó cuarta con 9 puntos.
Las voces del capitán y del entrenador
El capitán Julián Montoya no ocultó su frustración: “Esto nos hace daño. Hicimos 30 puntos, pero dejamos que ellos nos marcaran demasiado. Tenemos que hablar de lo que pasó y mejorar mucho si queremos competir en serio”, afirmó tras el partido.
En la misma línea, el Head Coach Felipe Contepomi fue directo en su análisis: “Tendremos que revisar lo que hicimos y mejorar indudablemente. Sudáfrica tiene un equipo muy bueno, es el campeón del mundo. Uno quiere medirse con ellos, pero después hay que estar a la altura”.
El presente los golpea, pero la mirada apunta al futuro. Montoya remarcó que estas experiencias deben servir como aprendizaje con vistas al Mundial 2027. Contepomi, por su parte, reconoció que el desafío no solo es físico sino también mental: elevar la concentración y la consistencia para cerrar la brecha con las potencias.
Próxima cita
La revancha será inmediata. Argentina y Sudáfrica volverán a enfrentarse el próximo sábado en Londres, en el cierre del torneo. Un partido que, más allá de la tabla, se presenta como una oportunidad para que Los Pumas recuperen confianza y muestren una reacción tras el duro golpe recibido.