Secciones
SociedadSalud

Síndrome premenstrual: ¿qué síntomas son normales y cuáles deberían ser una alarma?

Aunque la mayoría de las mujeres padece algunos síntomas antes de la menstruación, estos no se presentan en todos los cuerpos con la misma intensidad.

Síndrome premenstrual: ¿qué síntomas son normales y cuáles deberían ser una alarma?
Hace 1 Hs

Definir a rajatabla cuáles son los indicadores propios del síndrome premenstrual (SPM) no es tarea sencilla. El cuadro se presenta como una combinación de síntomas que puede variar de un cuerpo a otro. Aunque hay algunos comunes a la mayoría de las personas, se debe prestar atención si alguno de ellos se presenta de una forma grave o intensa y consultar con un ginecólogo.

Anticonceptivos: ganan terreno los métodos de larga duración

Anticonceptivos: ganan terreno los métodos de larga duración

El SPM se presenta entre 14 y 7 días antes del inicio de la menstruación. Según la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, más del 90% de las mujeres dicen tener algunos síntomas premenstruales como hinchazón, dolores de cabeza y cambios de humor. Se estima que las mujeres más afectadas son las que pertenecen a la franja etaria de 20 a 40 años.

¿Por qué se produce el síndrome premenstrual?

La Clínica Universidad de Navarra indica que el SPM parece estar relacionado con los cambios en los niveles hormonales del cuerpo. “Los estrógenos y la progesterona pueden causar retención transitoria de líquidos, lo que parece explicar algunos de los síntomas de este síndrome”, señala un artículo sobre el SPM.

En algunas mujeres, los síntomas tienen una duración breve y no suponen un factor de alteración en la rutina diaria. Pero en otros casos, el SPM implica una interrupción en la jornada, lo que puede afectar la vida académica, laboral, familiar y social. Los síntomas pueden ceder al inicio de la menstruación y tener una duración sostenida o intermitente y puede durar entre unas horas y varios días.

Síndrome premenstrual: qué síntomas sí y cuáles no

Los síntomas habituales incluyen cambios emocionales que pueden pasar por irritabilidad, cansancio, somnolencia, nerviosismo, agitación, insomnio y dificultad de concentración. También aparecen los dolores de cabeza, edemas en las piernas, abdomen o mamas, aumento del apetito y aumento transitorio de peso relacionado a la retención de líquido que el cuerpo se prepara para eliminar.

Otros síntomas gastrointestinales pueden ser estreñimiento, náuseas, vómitos y cambios de apetito. Puede haber pesadez o presión pélvica y dolor de espalda; acné, neurodermatitis y en ocasiones agravamiento de trastornos cutáneos. En algunos organismos se producen problemas respiratorios como alergias e infecciones u oculares como alteraciones visuales y conjuntivitis.

Si alguno de estos síntomas se presentan de forma regular, es decir, en cualquier momento del ciclo menstrual y no solamente antes de iniciar la menstruación, pueden no formar parte del SPM. Además, hay algunos indicadores que señalan la necesidad de consultar con un médico como desmayos o presión demasiado baja, un sangrado excesivo o dolores que imposibilitan el normal desenvolvimiento de una persona por tiempos extensos.

En lo que respecta a la conducta emocional, las tendencias depresivas suelen asociarse al SPM. Pero si se trata de un estado sostenido y, más aún, si presenta pensamientos suicidas o ansiedad severa, es necesario hacer una doble consulta con psicólogo y ginecólogo para descartar patologías de otro orden.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salud cardíaca: cuántos huevos comer por día y por semana para evitar colesterol alto

Salud cardíaca: cuántos huevos comer por día y por semana para evitar colesterol alto

Mes del Corazón: una lista completa de alimentos que perjudican tu salud cardiovascular

Mes del Corazón: una lista completa de alimentos que perjudican tu salud cardiovascular

Beneficios de las bananas que no conocías y cuántas deberías comer diariamente

Beneficios de las bananas que no conocías y cuántas deberías comer diariamente

Descubrí el supercereal que combate el estreñimiento y te ayuda a bajar de peso

Descubrí el supercereal que combate el estreñimiento y te ayuda a bajar de peso

Estas especias en tu café ayudan a proteger el cerebro y estimular la memoria

Estas especias en tu café ayudan a proteger el cerebro y estimular la memoria

Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
2

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
3

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
6

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Más Noticias
Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué abre y qué permanece cerrado hoy?

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Alerta amarilla: cómo impactarán los fuertes vientos en tres provincias del país

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Comentarios