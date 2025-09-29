Síndrome premenstrual: ¿qué síntomas son normales y cuáles deberían ser una alarma?

Definir a rajatabla cuáles son los indicadores propios del síndrome premenstrual (SPM) no es tarea sencilla. El cuadro se presenta como una combinación de síntomas que puede variar de un cuerpo a otro. Aunque hay algunos comunes a la mayoría de las personas, se debe prestar atención si alguno de ellos se presenta de una forma grave o intensa y consultar con un ginecólogo.
El SPM se presenta entre 14 y 7 días antes del inicio de la menstruación. Según la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, más del 90% de las mujeres dicen tener algunos síntomas premenstruales como hinchazón, dolores de cabeza y cambios de humor. Se estima que las mujeres más afectadas son las que pertenecen a la franja etaria de 20 a 40 años.
¿Por qué se produce el síndrome premenstrual?
La Clínica Universidad de Navarra indica que el SPM parece estar relacionado con los cambios en los niveles hormonales del cuerpo. “Los estrógenos y la progesterona pueden causar retención transitoria de líquidos, lo que parece explicar algunos de los síntomas de este síndrome”, señala un artículo sobre el SPM.
En algunas mujeres, los síntomas tienen una duración breve y no suponen un factor de alteración en la rutina diaria. Pero en otros casos, el SPM implica una interrupción en la jornada, lo que puede afectar la vida académica, laboral, familiar y social. Los síntomas pueden ceder al inicio de la menstruación y tener una duración sostenida o intermitente y puede durar entre unas horas y varios días.
Síndrome premenstrual: qué síntomas sí y cuáles no
Los síntomas habituales incluyen cambios emocionales que pueden pasar por irritabilidad, cansancio, somnolencia, nerviosismo, agitación, insomnio y dificultad de concentración. También aparecen los dolores de cabeza, edemas en las piernas, abdomen o mamas, aumento del apetito y aumento transitorio de peso relacionado a la retención de líquido que el cuerpo se prepara para eliminar.
Otros síntomas gastrointestinales pueden ser estreñimiento, náuseas, vómitos y cambios de apetito. Puede haber pesadez o presión pélvica y dolor de espalda; acné, neurodermatitis y en ocasiones agravamiento de trastornos cutáneos. En algunos organismos se producen problemas respiratorios como alergias e infecciones u oculares como alteraciones visuales y conjuntivitis.
Si alguno de estos síntomas se presentan de forma regular, es decir, en cualquier momento del ciclo menstrual y no solamente antes de iniciar la menstruación, pueden no formar parte del SPM. Además, hay algunos indicadores que señalan la necesidad de consultar con un médico como desmayos o presión demasiado baja, un sangrado excesivo o dolores que imposibilitan el normal desenvolvimiento de una persona por tiempos extensos.
En lo que respecta a la conducta emocional, las tendencias depresivas suelen asociarse al SPM. Pero si se trata de un estado sostenido y, más aún, si presenta pensamientos suicidas o ansiedad severa, es necesario hacer una doble consulta con psicólogo y ginecólogo para descartar patologías de otro orden.