Síndrome premenstrual: ¿qué síntomas son normales y cuáles deberían ser una alarma?

El SPM se presenta entre 14 y 7 días antes del inicio de la menstruación. Según la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, más del 90% de las mujeres dicen tener algunos síntomas premenstruales como hinchazón, dolores de cabeza y cambios de humor. Se estima que las mujeres más afectadas son las que pertenecen a la franja etaria de 20 a 40 años.