River con Gallardo: millones gastados y un equipo sin rumbo en su segundo ciclo

La derrota 2-1 ante Deportivo Riestra en el Monumental, la cuarta consecutiva, expuso crudamente el momento de River. No se trata de un tropiezo aislado: es parte de una secuencia que incluye la eliminación en Copa Libertadores y un Clausura en el que el equipo perdió terreno frente a rivales de menor envergadura. Las falencias defensivas, repetidas hasta el hartazgo, y la falta de volumen ofensivo dejaron al "Millonario" en un estado de vulnerabilidad impensado para la era Gallardo. Las redes sociales amplificaron el malestar y los cánticos de “que se vayan todos” y “fin de ciclo” encontraron eco virtual, reflejando un clima de desconfianza que hasta hace poco parecía imposible.