River tras la eliminación: Gallardo prepara un mix ante Riestra y piensa en Racing por Copa Argentina

El “Muñeco” dosificará cargas en el Monumental luego del golpe ante Palmeiras. Sin Portillo ni Enzo Pérez, River arma un "11" con juveniles y rotación en defensa y ataque para llegar en mejor forma al duelo clave del jueves en Rosario.

Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo.
Hace 1 Hs

River atraviesa días de replanteo luego de la dura eliminación en la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El golpe en Brasil fue calificado como un mazazo anímico y ahora el equipo debe enfocarse en el Torneo Clausura y, sobre todo, en el cruce decisivo por Copa Argentina ante Racing, programado para el jueves en Rosario.

En este contexto, Marcelo Gallardo prepara un equipo mixto para recibir a Deportivo Riestra el domingo en el Monumental, por la 10ª fecha del Clausura. La idea del cuerpo técnico es dosificar cargas y reservar energías pensando en el duelo contra la Academia, considerado prioritario.

Las bajas en el mediocampo condicionan el armado. Juan Carlos Portillo quedó descartado tras un traumatismo en la cresta ilíaca, mientras que Enzo Pérez sufrió un corte en la rodilla que requirió siete puntos y no solo se perderá el choque con Riestra, sino también el compromiso copero.

Para suplirlos, la primera opción es Kevin Castaño, aunque no sea volante central natural. Si el colombiano no es elegido, el juvenil Agustín De la Cuesta, que debutó en Primera contra Atlético Tucumán, podría tener su oportunidad. En tanto, Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo seguirían como titulares, mientras que Juan Fernando Quintero y Santiago Lencina son alternativas ofensivas.

En defensa, Gallardo analiza darle descanso a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, con chances para Fabricio Bustos y Milton Casco. También se evaluará la continuidad de Lautaro Rivero, con Paulo Díaz como alternativa.

En ataque, se medirá la condición física de Maximiliano Salas, de gran despliegue en Brasil. Si no está pleno, Facundo Colidio y Miguel Borja aparecen como opciones para acompañar la delantera.

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubCopa ArgentinaMarcelo GallardoDeportivo RiestraTorneo Clausura 2025
¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

