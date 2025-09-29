Preocupación por Spider-Man: Tom Holland confirmó que sufrió una conmoción cerebral

Tom Holland se encuentra actualmente en un proceso de recuperación luego de una leve conmoción cerebral el pasado viernes 19 de septiembre. La lesión ocurrió mientras filmaba escenas para Spider-Man: Brand New Day en los Leavesden Studios de Watford. Según informó el Daily Mail, Holland fue trasladado a un hospital después de caerse durante una toma.
Este incidente se produce tan solo un mes después de que el actor generara una gran expectación entre sus seguidores. El 10 de agosto, Holland había compartido en Instagram fotografías de su primer día en el set, mostrando el icónico traje rojo y azul de Spider-Man.
Preocupación de los fanáticos luego de un raro momento de Holland
A pesar del reciente incidente en el set, el intérprete de Peter Parker no canceló sus compromisos personales. Un día después del golpe, Tom Holland participó en un evento benéfico crucial. La ocasión fue organizada por The Brothers Trust, la fundación que él dirige junto a sus hermanos Sam, Harry y Paddy.
El evento benéfico se llevó a cabo en la casa de subastas Christie’s de Londres. La prometida del actor, Zendaya, asistió al encuentro en una de sus escasas apariciones públicas junto a su pareja. Aunque la celebración fue un éxito, Holland debió retirarse antes de lo previsto debido a los efectos de la conmoción cerebral.
El mensaje de Tom Holland: agradecimiento y optimismo
Aun con su retiro anticipado, Tom Holland compartió un mensaje positivo en Instagram el sábado 27 de septiembre. "Lo siento por haberme marchado temprano, pero me siento mejor y estoy en recuperación", escribió, resumiendo su tradicional Posh Pub Quiz. También agradeció a su padre, Dominic Holland, por tomar su relevo, asegurando que “el espectáculo se volvió considerablemente más divertido”.
El evento recaudó fondos para Java Joy, una organización que crea empleo significativo para adultos con discapacidad. Tom Holland describió el encuentro como "otro gran éxito", y destacó la importancia de The Brothers Trust para él. La fundación, creada en 2017, usa la fama del actor para generar impacto en diversas causas benéficas globales.