Secciones
DeportesMás deportes

Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

En apenas unas horas, un hombre de 57 años, un adolescente de 13 y una jugadora de hockey de 43 perdieron la vida de manera repentina mientras practicaban deporte. Córdoba y La Plata quedaron sacudidas por la seguidilla de tragedias.

Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana
Hace 2 Hs

El mundo del deporte amateur en Argentina atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse tres muertes repentinas ocurridas en distintos escenarios del país. En Córdoba, un hombre de 57 años y un adolescente de 13 fallecieron mientras disputaban partidos de fútbol recreativo, mientras que en La Plata, una jugadora de hockey de 43 años perdió la vida durante un encuentro en el Club Brandsen.

El primer episodio en Córdoba se registró en Villa Dolores, cuando un hombre se desplomó en plena cancha mientras jugaba un partido informal. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital regional, los médicos no lograron reanimarlo y se confirmó que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

Horas después, la localidad de Sebastián El Cano quedó conmocionada por la muerte de Santino López, un nene de 13 años que se desplomó durante un encuentro en el Club Ilusión del Norte. El pequeño fue derivado al hospital local, acompañado por su madre en la ambulancia, pero lamentablemente tampoco pudo ser salvado pese a los intentos de reanimación. La situación genera aún más preocupación porque, en las últimas tres semanas, ya son cinco las muertes repentinas en la provincia, tres de ellas de adolescentes.

En paralelo, la ciudad de La Plata quedó sacudida el sábado por la noche por el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de 43 años del Belgrano Day School Hockey. El hecho ocurrió en pleno partido recreativo, cuando la deportista cayó sorpresivamente en la cancha del Club Brandsen, en Los Hornos. El SAME acudió rápidamente y le practicó maniobras de RCP, pero no lograron revertir el cuadro.

La seguidilla de casos ha encendido la alarma en el deporte amateur, donde familiares, amigos y comunidades enteras lloran estas pérdidas inesperadas que enlutan al deporte argentino.

Temas CórdobaLa PlataArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios