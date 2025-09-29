Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

El mundo del deporte amateur en Argentina atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse tres muertes repentinas ocurridas en distintos escenarios del país. En Córdoba, un hombre de 57 años y un adolescente de 13 fallecieron mientras disputaban partidos de fútbol recreativo, mientras que en La Plata, una jugadora de hockey de 43 años perdió la vida durante un encuentro en el Club Brandsen.
El primer episodio en Córdoba se registró en Villa Dolores, cuando un hombre se desplomó en plena cancha mientras jugaba un partido informal. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital regional, los médicos no lograron reanimarlo y se confirmó que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.
Horas después, la localidad de Sebastián El Cano quedó conmocionada por la muerte de Santino López, un nene de 13 años que se desplomó durante un encuentro en el Club Ilusión del Norte. El pequeño fue derivado al hospital local, acompañado por su madre en la ambulancia, pero lamentablemente tampoco pudo ser salvado pese a los intentos de reanimación. La situación genera aún más preocupación porque, en las últimas tres semanas, ya son cinco las muertes repentinas en la provincia, tres de ellas de adolescentes.
En paralelo, la ciudad de La Plata quedó sacudida el sábado por la noche por el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de 43 años del Belgrano Day School Hockey. El hecho ocurrió en pleno partido recreativo, cuando la deportista cayó sorpresivamente en la cancha del Club Brandsen, en Los Hornos. El SAME acudió rápidamente y le practicó maniobras de RCP, pero no lograron revertir el cuadro.
La seguidilla de casos ha encendido la alarma en el deporte amateur, donde familiares, amigos y comunidades enteras lloran estas pérdidas inesperadas que enlutan al deporte argentino.