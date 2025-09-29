Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Horas después, la localidad de Sebastián El Cano quedó conmocionada por la muerte de Santino López, un nene de 13 años que se desplomó durante un encuentro en el Club Ilusión del Norte. El pequeño fue derivado al hospital local, acompañado por su madre en la ambulancia, pero lamentablemente tampoco pudo ser salvado pese a los intentos de reanimación. La situación genera aún más preocupación porque, en las últimas tres semanas, ya son cinco las muertes repentinas en la provincia, tres de ellas de adolescentes.