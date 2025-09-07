La pandemia empujó a Mariano y a Víctor a descubrir un nuevo mundo en el deporte

Víctor Sarverry fue uno de los que se animó a los 10 kilómetros en esta jornada de entrenamiento. Con una sonrisa amplia y todavía con la adrenalina de la corrida, describió lo vivido: “Hermoso, la verdad. Paseás por toda la ciudad, vas adelantando un poco lo que será el trayecto. Conocés gente, compartís historias, y al final la competencia también es muy linda”. Para él, el running llegó en un momento particular de su vida: “Arranqué en 2021, después de la pandemia. Todos quedamos medio mal, con angustia y estrés. Un día me puse las zapatillas y salí a correr. Primero cinco, después 10, y ahora hago 21 kilómetros. Uno arranca y no suelta más”, advirtió el deportista amatur.