No hubo lugar a dudas: se revelaron los puntajes del Balón de Oro y la diferencia entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal fue abismal

Con esta consagración, el ex Barcelona y Borussia Dortmund se convirtió en el sexto futbolista francés en levantar el Balón de Oro, siguiendo los pasos de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Benzema. Los 1.380 puntos y la unanimidad lograda (nunca estuvo fuera del Top 5 en las boletas) confirman que “Mosquito” fue el mejor del año y convenció a la gran mayoría de la prensa internacional.