No hubo lugar a dudas: se revelaron los puntajes del Balón de Oro y la diferencia entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal fue abismal

El delantero del PSG reunió 1.380 puntos y superó por 321 al jugador del Barcelona, que terminó segundo en la votación.

DEMOSTRACIÓN DE PODER. Ousmane Dembélé arrasó en la votación y se consagró como el sexto francés en ganar el Balón de Oro. DEMOSTRACIÓN DE PODER. Ousmane Dembélé arrasó en la votación y se consagró como el sexto francés en ganar el Balón de Oro.
Hace 1 Hs

La consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025 dejó números que reflejan la magnitud de su dominio en la votación. El atacante de París Saint Germain acumuló 1.380 puntos, según reveló France Football, organizadora del galardón. Esa cifra lo dejó con una ventaja de 321 sobre Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona que terminó en el segundo puesto con 1.059.

El francés fue elegido en el primer lugar por 73 de los 100 jurados habilitados para votar (uno por cada país ubicado en el Top 100 del ránking FIFA), mientras que Yamal solo encabezó las listas de 11 especialistas. El podio se completó con Vitinha, mediocampista portugués y compañero de Dembélé en PSG, que reunió 703 puntos. Muy por detrás quedaron Mohamed Salah (657), Raphinha (620), Achraf Hakimi (484) y Kylian Mbappé (378), entre otros.

La diferencia entre Dembélé y Yamal se transformó en la tercera más amplia de la última década, solo superada por las ediciones de 2016 y 2022, cuando Cristiano Ronaldo y Karim Benzema habían marcado distancias aún mayores con sus escoltas. El contraste es evidente si se recuerda la votación de 2024, cuando Rodri superó a Vinicius Jr. apenas por 41 puntos.

Hubo, además, presencia argentina en la lista final. Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, se ubicó en el puesto 20 con 37 sufragios; mientras que Alexis Mac Allister, del Liverpool, terminó 22° con 21 unidades. En total, fueron 30 los jugadores que integraron la nómina definitiva, en la que también aparecieron figuras como Jude Bellingham, Erling Haaland y Harry Kane, aunque todos muy lejos del rendimiento de Dembélé.

Con esta consagración, el ex Barcelona y Borussia Dortmund se convirtió en el sexto futbolista francés en levantar el Balón de Oro, siguiendo los pasos de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Benzema. Los 1.380 puntos y la unanimidad lograda (nunca estuvo fuera del Top 5 en las boletas) confirman que “Mosquito” fue el mejor del año y convenció a la gran mayoría de la prensa internacional.

