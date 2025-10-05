Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?

Donald Trump ha tenido tres matrimonios de los que nacieron sus cinco hijos, cada uno con trayectorias distintas, aunque todos han tenido participación directa o indirecta en los negocios y proyectos de su padre. A continuación, repasamos cómo cada uno ha contribuido al legado Trump.
Donald Trump Jr.
Donald Jr., el mayor de los hijos, ha desarrollado una carrera empresarial activa dentro de la Trump Organization, pero su faceta pública también ha sido notable. Se ha consolidado como un defensor de las políticas conservadoras y uno de los rostros más visibles de la derecha estadounidense.
Durante la campaña presidencial de su padre en 2016, Trump Jr. desempeñó un papel clave en el activismo político y continúa pronunciándose sobre temas de interés político en redes sociales y eventos del Partido Republicano. Algunos analistas incluso lo consideran un posible heredero político de su padre, una idea que él mismo no ha descartado. En lo personal, se casó con la modelo Vanessa Haydon en 2005, con quien tuvo cinco hijos, aunque la pareja se divorció en 2018.
Ivanka Trump
Ivanka, de 43 años, es la única hija de Donald Trump con Ivana Trump y una de las figuras más reconocidas de la familia. Tras iniciar su carrera en el modelaje, se dedicó a los negocios y asumió roles importantes en la Trump Organization, liderando proyectos de desarrollo inmobiliario. Además, dirigió su propia línea de ropa hasta 2018.
Durante la presidencia de su padre, Ivanka dio el salto a la política al convertirse en asesora presidencial en 2017, trabajando en economía, educación y empoderamiento de las mujeres. Aunque dejó su cargo en la Casa Blanca en 2021, mantiene participación en algunas iniciativas familiares y sigue activa en el ámbito empresarial.
En 2009 se casó con Jared Kushner, empresario y asesor durante la presidencia de Trump. La pareja tiene tres hijos y reside en Miami, Florida. Aunque se han mantenido alejados de la política tras la presidencia, muchos creen que su rol público podría reactivarse con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.
Eric Trump
Eric, de 40 años, es el segundo hijo de Donald e Ivana Trump y ha estado involucrado durante años en la Trump Organization, donde es vicepresidente ejecutivo y ha liderado importantes proyectos de desarrollo. También ha participado activamente en las campañas políticas de su padre, especialmente en recaudación de fondos y eventos públicos.
En el ámbito filantrópico, fundó en 2006 la Eric Trump Foundation, enfocada en recaudar fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Aunque ha enfrentado controversias, Eric continúa con labores benéficas. En lo personal, está casado con Lara Yunaska desde 2014 y tienen dos hijos, manteniendo una vida familiar relativamente privada.
Tiffany Trump
Tiffany, de 31 años, es hija de Donald Trump con su segunda esposa, Marla Maples. Aunque su perfil público es más bajo que el de sus hermanos, ha ganado visibilidad en los últimos años. Es abogada graduada en la Universidad de Georgetown y ha mostrado interés en el activismo social de manera discreta.
Durante la presidencia de su padre, asistió a algunos eventos importantes de la Casa Blanca y ha expresado apoyo a los proyectos familiares y campañas políticas. En 2022 se casó con el empresario Michael Boulos en Mar-a-Lago, y la pareja espera a su primer hijo.
Barron Trump
Barron, de 18 años, es el hijo menor de Donald Trump y el único fruto de su matrimonio con Melania Trump. Aunque fue visible en eventos de la Casa Blanca, su vida se ha mantenido en gran medida privada. Su madre ha protegido su intimidad, por lo que se conoce poco sobre sus intereses o planes futuros, aunque su padre ha señalado que le gusta la política. Actualmente, Barron se dedica a sus estudios y es el integrante más alto de la familia, midiendo 2,06 metros.