Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?

Barron Trump

Barron, de 18 años, es el hijo menor de Donald Trump y el único fruto de su matrimonio con Melania Trump. Aunque fue visible en eventos de la Casa Blanca, su vida se ha mantenido en gran medida privada. Su madre ha protegido su intimidad, por lo que se conoce poco sobre sus intereses o planes futuros, aunque su padre ha señalado que le gusta la política. Actualmente, Barron se dedica a sus estudios y es el integrante más alto de la familia, midiendo 2,06 metros.