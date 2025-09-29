De tal palo…: la hija de Bill Gates ya ganó millones con su propia app con IA

Si aplicaciones como SheIn y Temu ya habían logrado el éxito total, ¿qué mejor que una aplicación con funciones similares pero que, además, analice y compare en tiempo real los mejores precios de diferentes tiendas? Eso es lo que hace Phia, la aplicación que creó Phoebe Gates, la hija de Bill Gates, junto a su socia Sophia Kianni: un programa que se sirve de lo mejor de la inteligencia artificial para ayudar a hacer las mejores compras.