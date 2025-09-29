Secciones
De tal palo…: la hija de Bill Gates ya ganó millones con su propia app con IA

Una aplicación que se puede usar desde Google Chrome, Safari y iOS y que indica cuáles son las tiendas con mejores precios, según lo que quieras comprar.

Sophia Kianni, a la izquierda, y Phoebe Gates, a la derecha. Sophia Kianni, a la izquierda, y Phoebe Gates, a la derecha.
Hace 1 Hs

Si aplicaciones como SheIn y Temu ya habían logrado el éxito total, ¿qué mejor que una aplicación con funciones similares pero que, además, analice y compare en tiempo real los mejores precios de diferentes tiendas? Eso es lo que hace Phia, la aplicación que creó Phoebe Gates, la hija de Bill Gates, junto a su socia Sophia Kianni: un programa que se sirve de lo mejor de la inteligencia artificial para ayudar a hacer las mejores compras.

"Phia te permite encontrar al instante los mejores precios en moda. Compara al instante los mejores precios de moda de más de 40.000 sitios, ahorrándote tiempo y dinero con solo un clic", dice la presentación de Phia en la tienda de Apple. Es que, por ahora, la herramienta está solo disponible para dispositivos iPhone -y toda su familia- y en algunos buscadores web.

Pero ese no es el punto que destaca la revista Forbes, sino que las jóvenes Gates y Kianni, con apenas 23 años cumplidos ambas, consiguieron U$S8 millones para invertir en Phia, la app gratuita que fusiona sus nombres y que fue lanzada en abril de este año. El indicador de 500.000 descargas en solo cinco meses ya funciona como un augurio del éxito que aguarda a esta nueva plataforma.

Phia: el gran éxito de la hija de Bill Gates

Phia también está disponible como una extensión para Safari y para Google Chrome y funciona de una forma sencilla. Gracias a la IA, se convirtió en una especie de asistente. Al navegar por páginas de tiendas web, la extensión desplega un botón: la opción “¿Debería comprarlo?”. Al hacer clic en él, Phia empieza a buscar el mismo artículo y comparar sus precios en diferentes tiendas para ofrecer al usuario el más conveniente.

Entre los inversores de los U$S8 millones para Phia, ingresaron los nombres de personalidades reconocidas como la modelo Hailey Bieber; Kris Jenner, madre de las Kardashian; la productora de televisión Desiree Gruber y la ex directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg.

Sus análisis se basan en datos de más de 250 millones de productos usados en tiendas como The RealReal, ThredUp, Poshmark y eBay. Mediante la búsqueda instantánea, Phia promete dar “precios más inteligentes y mayores ahorros”. Además, es una plataforma de uso gratuito. Sus ingresos provienen, según explica la propia descripción de la app, de una pequeña comisión que gana cuando un usuario compra siguiendo sus sugerencias.

Esta nueva empresa dio a pensar que la menor de los Gates está siguiendo los pasos de su padre. El cocreador de Microsoft, por su parte, celebró el éxito de su hija comentando que, si alguien es capaz de convencerlo de comprar algo, esa es Phoebe. “¡Felicidades por el día del lanzamiento! Estoy tan orgulloso de ver a Phia cobrar vida oficialmente”, escribió en abril el magnate de la informática.

