Daniel Abad: “La oposición hace política electoral con una cuenta de inversión aprobada por el Tribunal de Cuentas”

“La cuenta de inversión está aprobada por el Tribunal de Cuentas y fue enviada a la Legislatura en tiempo y forma”. Señaló que algunas observaciones técnicas eran habituales y no comprometían la legalidad del balance. “Se pretende hacer política con este tema. Esto se repite todos los años. La política debería expresarse en propuestas concretas, no en recortes de un informe que, en términos generales, ya fue aprobado”, afirmó.