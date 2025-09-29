Tras el debut victorioso, así es el camino de Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 inició su camino en el Mundial que se disputa en Chile con una victoria clave ante Cuba por 3-1. Bajo la conducción de Diego Placente, el equipo nacional integra el Grupo D junto a Nueva Zelanda, Italia y el conjunto caribeño, en una competencia que comenzó el 27 de septiembre y que se extenderá hasta el 19 de octubre, con la final programada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.
Con el debut positivo en el bolsillo, la "Albiceleste" se prepara para enfrentar a Australia el próximo miércoles 1 de octubre, desde las 20:00, en el Estadio Elías Figueroa Brander. El cierre de la fase de grupos será el sábado 4 de octubre, en el mismo horario y estadio, frente a Italia, uno de los rivales más duros de la zona. El objetivo inmediato del plantel es asegurarse un lugar en la siguiente instancia y llegar con rodaje a los cruces decisivos.
El certamen, que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo, tuvo un inicio con gran protagonismo sudamericano. A la par del debut argentino, otros equipos de la región comenzaron a marcar presencia en la competencia, destacando la participación de Colombia, que cerrará la primera fecha enfrentando a Arabia Saudita.
Tras los dos primeros días de competencia con buena participación de los seleccionados sudamericanos, hoy se cierra la primera fecha de esta Copa del Mundo. Este lunes habrá competencia para los grupos E y F, con selecciones con mucha historia, el primer encuentro será desde las 17.00 y se cerrará con los dos partido pautados para las 20. Noruega abrirá la jornada frente a otro de los candidatos del torneo, como lo es el conjunto nigeriano. El encuentro se llevará a cabo, desde las 17, en el Estadio Fiscal de Talca de la región de Maule, que contará además con la presencia del arbitral del californiano Joe Dickerson. Además, Francia se enfrentará a los africanos, desde las 17, en el Estadio El Teniente ubicado en la ciudad chilena de Recangua. Con la intención de comenzar el torneo con el pie derecho, el choque que tendrá al brasileño João Pedro Silva Pinheiro como juez principal.
Por su parte, Estados Unidos debutará en este certamen frente a los océanicos en el mismo estadio que a primera hora Francia y Sudáfrica darán inicio al grupo. Por último, Colombia se enfrentará a Arabia Saudita por el Grupo F. El último seleccionado sudamericano que hará su presentación en este mundial es el “cafetero” que, a partir de las 20 y en el estadio ubicado en la ciudad de Maule, se medirá frente al combinado Saudí. Dicho partido, contará con el ábitro argelino Youcef Gamouh, en lo que será el cierre de la primera fecha del presente Mundial