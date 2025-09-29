Tras el debut victorioso, así es el camino de Argentina en el Mundial Sub 20

Tras los dos primeros días de competencia con buena participación de los seleccionados sudamericanos, hoy se cierra la primera fecha de esta Copa del Mundo. Este lunes habrá competencia para los grupos E y F, con selecciones con mucha historia, el primer encuentro será desde las 17.00 y se cerrará con los dos partido pautados para las 20. Noruega abrirá la jornada frente a otro de los candidatos del torneo, como lo es el conjunto nigeriano. El encuentro se llevará a cabo, desde las 17, en el Estadio Fiscal de Talca de la región de Maule, que contará además con la presencia del arbitral del californiano Joe Dickerson. Además, Francia se enfrentará a los africanos, desde las 17, en el Estadio El Teniente ubicado en la ciudad chilena de Recangua. Con la intención de comenzar el torneo con el pie derecho, el choque que tendrá al brasileño João Pedro Silva Pinheiro como juez principal.