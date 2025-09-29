Traiciones, pases millonarios y acusaciones cruzadas: ¿por qué River y Racing llegan al choque de Copa Argentina con la relación rota?

Un año después, la tensión escaló con el pase de Maximiliano Salas. Racing no quería venderlo, pero River ejecutó la cláusula de rescisión y pagó 8 millones de euros. Diego Milito, presidente de la “Academia”, rompió el silencio y acusó a los de Núñez de no honrar su palabra. Stefano Di Carlo, candidato a presidente del Millonario, le contestó en televisión que nunca le habían prometido a Racing no ejecutar la cláusula. El propio Salas alimentó el enojo en su despedida de redes sociales. “Nunca me quisieron aumentar un solo peso. Decidí irme por dignidad, tras su destrato”, escribió. La bronca se trasladó a las tribunas, con pasacalles, cánticos de “el que no salta es un traidor” y hasta pedidos repudiables a Marcos Rojo en la previa del cruce: “Rompelo a Salas”.