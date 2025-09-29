"¡Gracias, San Miguel de Tucumán!": Luck Ra y La Konga animaron a miles de personas en el Hipódromo, en la víspera del Día de la Ciudad

San Miguel de Tucumán celebra hoy el aniversario 340 de su traslado de Ibatín, una fecha tradicional y en la que los festejos suelen estar a la orden del día. En este caso, las celebraciones más grandilocuentes del Día de la Ciudad fueron anoche en el Hipódromo, donde desde la siesta se presentaron distintos tipos de artistas. Pasada la medianoche (aproximadamente a la 1), cantaron los más importantes: La K'onga y Luck Ra, quienes agradecieron ser parte del "cumpleaños".
"Muchas gracias, San Miguel de Tucumán", escribió la banda en su cuenta e Instagram, adjuntando un video de la presentación. Las fotos eran elocuentes en dos sentidos: había muchísimas gente (la municipalidad asegura que fueron 40.000) y todos la estaban pasando bien.
Previamente, durante la tarde, hubo una feria de artesanos que ayudaba a matizar la espera para Luck Ra y La K'onga, además de los artistas que estuvieron desde las 16.