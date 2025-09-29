Secciones
CulturaMúsica

"¡Gracias, San Miguel de Tucumán!": Luck Ra y La Konga animaron a miles de personas en el Hipódromo, en la víspera del Día de la Ciudad

Los artistas se presentaron anoche y festejaron junto a los fanáticos la llegada de las 12 y el aniversario 340 de la capital.

MULTITUD. Una imagen tomada con un drone por encima del escenario montado en el Hipódromo. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN MULTITUD. Una imagen tomada con un drone por encima del escenario montado en el Hipódromo. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Hace 1 Hs

San Miguel de Tucumán celebra hoy el aniversario 340 de su traslado de Ibatín, una fecha tradicional y en la que los festejos suelen estar a la orden del día. En este caso, las celebraciones más grandilocuentes del Día de la Ciudad fueron anoche en el Hipódromo, donde desde la siesta se presentaron distintos tipos de artistas. Pasada la medianoche (aproximadamente a la 1), cantaron los más importantes: La K'onga y Luck Ra, quienes agradecieron ser parte del "cumpleaños".

CARISMA. Los fanáticos deliraron con la presentación de Luck Ra, anoche. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN CARISMA. Los fanáticos deliraron con la presentación de Luck Ra, anoche. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

"Muchas gracias, San Miguel de Tucumán", escribió la banda en su cuenta e Instagram, adjuntando un video de la presentación. Las fotos eran elocuentes en dos sentidos: había muchísimas gente (la municipalidad asegura que fueron 40.000) y todos la estaban pasando bien.

SHOW DE LUCES PROPIO. Con sus celulares y un apagón de las luces del show, los espectadores pudieron montar su propio espectáculo de luces. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN SHOW DE LUCES PROPIO. Con sus celulares y un apagón de las luces del show, los espectadores pudieron montar su propio espectáculo de luces. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Previamente, durante la tarde, hubo una feria de artesanos que ayudaba a matizar la espera para Luck Ra y La K'onga, además de los artistas que estuvieron desde las 16.

ESCENARIO. Luck Ra y la K'onga fueron los últimos artistas en tocar ayer en el Hipódromo. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN ESCENARIO. Luck Ra y la K'onga fueron los últimos artistas en tocar ayer en el Hipódromo. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
SHOW COMPLETO. Los tucumanos disfrutaron de lo shows en el Hipódromo desde las 16, momento en el que empezaron. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN SHOW COMPLETO. Los tucumanos disfrutaron de lo shows en el Hipódromo desde las 16, momento en el que empezaron. FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Temas Hipódromo de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
4

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
6

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Más Noticias
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Comentarios