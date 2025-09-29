Día de la Ciudad: 10 deseos "jóvenes" para San Miguel de Tucumán
El traslado de la Capital desde Ibatín hasta su actual emplazamiento cumple 340 años hoy. La fecha sirve de excusa para hablar de lo que pasó en aquel entonces, pero también de lo que está pasando ahora y de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Una historiadora cuenta qué sucedía en 1685, y 10 jóvenes cuentan qué pretenden para San Miguel de Tucumán.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular