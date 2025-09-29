Sánchez y Elías de Pérez solicitaron el tratamiento "urgente" de las Cuentas de Inversión 2023 y 2024

En la misma línea, Elías de Pérez sostuvo que la Constitución es clara al exigir que la Legislatura analice la Cuenta de Inversión con base en el dictamen técnico del Tribunal de Cuentas: “El informe del Tribunal de Cuentas es gravísimo: La provincia se maneja como un almacén de barrio, con cuentas globales sin detalle de lo que se gasta y cómo se gasta, sistemas paralelos, doble imputación de partidas y sin rendición de mega fondos que se han destinado a áreas clave como la Dirección de Arquitectura y Urbanismo o el Ministerio de Educación. Tenemos que dejar de vivir en el oscurantismo en esta provincia".