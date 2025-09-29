Así quedó la tabla del torneo Regional NOA de rugby tras disputarse la sexta fecha

El Regional del NOA “A” vivió un fin de semana cargado de emociones y resultados que apretaron aún más la lucha por el liderazgo y los puestos de clasificación a semifinales. En Yerba Buena, Tucumán Rugby se impuso a Huirapuca en un duelo clave que lo dejó con 21 puntos, apenas uno por detrás de Lawn Tennis, que continúa como líder con 22. Los “Verdinegros” volvieron a mostrar solidez colectiva y mantienen intactas sus aspiraciones de llegar a lo más alto.