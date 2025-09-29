Así quedó la tabla del torneo Regional NOA de rugby tras disputarse la sexta fecha

El Regional del NOA “A” vivió un fin de semana cargado de emociones y resultados que apretaron aún más la lucha por el liderazgo y los puestos de clasificación a semifinales. En Yerba Buena, Tucumán Rugby se impuso a Huirapuca en un duelo clave que lo dejó con 21 puntos, apenas uno por detrás de Lawn Tennis, que continúa como líder con 22. Los “Verdinegros” volvieron a mostrar solidez colectiva y mantienen intactas sus aspiraciones de llegar a lo más alto.
Por su parte, Huirapuca, con Matías Orlando como figura destacada, quedó con 15 unidades y se aferra al último boleto a semifinales, aunque deberá reaccionar para no perder su lugar en la definición.
En la “Caldera del Parque”, los “Benjamines” del Lawn Tennis sufrieron más de la cuenta frente a Los Tarcos. Estuvieron casi todo el partido en desventaja, pero sobre el final apareció Rodríguez Prado con un penal decisivo que decretó el 23-20. Pese a dominar gran parte del juego, los “Rojos” se quedaron con las manos vacías y suman 13 puntos.
En Salta, el empate 31-31 entre Tigres RC y Universitario dejó sensaciones encontradas, mientras que en Ojo de Agua, Jockey Club Tucumán no tuvo problemas para superar a Old Lions por un claro 56-10.
El cierre de la fecha también dejó un partidazo: en un duelo intenso y parejo, Natación y Gimnasia se impuso como visitante a Cardenales por 27-24, resultado que lo mete de lleno en la pelea por el podio.
Así quedó la tabla del Regional NOA "A"
Lawn Tennis 22
Tucumán Rugby 21
Natación y Gimnasia 21
Huirapuca 15
Universitario 14
Jockey Club 14
Los Carcos 13
Tigres RC 12
Cardenales 8
Old Lions 4