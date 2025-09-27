El "Verdinegro" ganó un partidazo y acecha al líder en el Regional del NOA

El inicio del partido en Yerba Buena tuvo al local como protagonista, golpeando primero, para jugar siempre con ventaja. Apenas comenzó, Bautista Estofan apoyó el primer try de la tarde y la conversión de Gonzalo Albornoz puso las cosas 7-0, en un inicio auspicioso. Huirapuca respondió rápido con un penal de Juan Molinuevo que recortó diferencias, pero Tucumán Rugby volvió a golpear a través de Rodrigo Galíndez y estiró la ventaja a 14-3. En ese momento parecía que la tarde sería tranquila para el “Verdinegro”, que cada vez que aceleraba lastimaba a los de Concepción. Sin embargo, los visitantes nunca bajaron los brazos. Un try de maul de Jesús Albornoz, convertido por Molinuevo, reabrió el partido y generó incertidumbre.