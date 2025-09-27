El "Verdinegro" ganó un partidazo y acecha al líder en el Regional del NOA

La sexta fecha del Regional del NOA dejó un duelo de alto voltaje en Yerba Buena, en donde Tucumán Rugby logró una victoria muy trabajada frente a Huirapuca por 34-25.
Fue un partido que no dio respiro, con momentos de dominio claro del local (sobre todo en la primera etapa), intentos de reacción del equipo de Concepción y un cierre cargado de tensión, que mantuvo a todos expectantes hasta el último minuto. Aunque el “Verdinegro” cumplió con su objetivo de ganar y alcanzar los 21 puntos en la tabla, no pudo adueñarse de la cima, ya que Lawn Tennis también hizo lo suyo al derrotar de manera ajustada a Los Tarcos y quedó un punto arriba de los “Verdinegros”.
El inicio del partido en Yerba Buena tuvo al local como protagonista, golpeando primero, para jugar siempre con ventaja. Apenas comenzó, Bautista Estofan apoyó el primer try de la tarde y la conversión de Gonzalo Albornoz puso las cosas 7-0, en un inicio auspicioso. Huirapuca respondió rápido con un penal de Juan Molinuevo que recortó diferencias, pero Tucumán Rugby volvió a golpear a través de Rodrigo Galíndez y estiró la ventaja a 14-3. En ese momento parecía que la tarde sería tranquila para el “Verdinegro”, que cada vez que aceleraba lastimaba a los de Concepción. Sin embargo, los visitantes nunca bajaron los brazos. Un try de maul de Jesús Albornoz, convertido por Molinuevo, reabrió el partido y generó incertidumbre.
La tensión no se quedó ahí. Sobre el final de la primera mitad, el local mostró su mejor versión ofensiva y se fue al descanso con dos conquistas que parecieron encaminar la historia: Martín Zucal y Máximo Zerda se sumaron a la lista de anotadores para dejar un 24-13 que reflejaba el dominio parcial de los dirigidos por Yerba Buena. La diferencia, aunque cómoda, no era definitiva y en el complemento Huirapuca se encargó de vender cara la derrota.
Partido cerrado
El segundo tiempo fue una lucha más pareja, con menos espacios y un juego más físico. Tucumán Rugby buscó manejar los tiempos, mientras que el conjunto de Concepción apostó al empuje de sus forwards para intentar revertir la situación. A los 16 minutos, un penal de Albornoz amplió la ventaja a 27-13, lo que parecía darle cierta tranquilidad al local. Sin embargo, el rival insistió y a los 32, Enzo Gutiérrez coronó una jugada muy trabajada con un try que volvió a meter a su equipo en carrera. Molinuevo acertó la conversión y el marcador quedó 27-20, abriendo un desenlace lleno de suspenso.
Final apasionante
El tramo final fue de película. Con el reloj acercándose al cierre, Tucumán Rugby volvió a mostrar su oficio en el maul y Santiago Aguilar apoyó un try que, con la conversión de Albornoz, puso el 34-20. Pero todavía quedaba más. En tiempo cumplido, Molinuevo consiguió un nuevo try de maul para Huirapuca y tuvo la chance de achicar aún más, aunque esta vez no acertó a los palos. El resultado final de 34-25 premió la contundencia del “Verdinegro” y dejó en claro que no será fácil bajarlo de la pelea por el título.
Con este triunfo, Tucumán Rugby suma 21 puntos y sigue a solamente uno del líder Lawn Tennis, que acumula 22 tras su ajustada victoria sobre Los Tarcos por 23-20. Natación y Gimnasia, que todavía debe jugar su partido ante Cardenales, tiene 17 unidades y puede afianzarse en el podio.
En tanto, Huirapuca, que cuenta con Matías Orlando como figura, quedó con 15 y por ahora se aferra al último lugar de clasificación a semifinales, aunque deberá recuperar terreno si no quiere perder su lugar en la definición.
Lawn Tennis continúa imparable y es el líder
En la “Caldera del Parque” los “Benjamines” fueron prácticamente todo el partido abajo en el marcador, pero en la última del partido Rodríguez Prado acertó a los palos con su penal y aseguró la victoria por 23-20 sobre Los Tarcos, que pese a tener dominio de juego y marcador, vio como se le escurrió el triunfo de las manos. Además, Tigres RC y Universitario empataron 31-31 en Salta, mientras que Jockey Club Tucumán derrotó con facilidad a Old Lions por 56-10. Hoy desde las 16, Cardenales recibirá la visita de Natación y Gimnasia que necesita ganar para no perderle pisada a los de arriba.