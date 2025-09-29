Secciones
Política

Beatriz Avila impulsa una ley para abordar el acoso escolar y los suicidios de menores

"Los que se conocen, no son casos aislados, hay un problema de raíz que debemos encarar con una mirada profesional", planteó la senadora tucumana.

Beatriz Ávila. Beatriz Ávila.
Hace 1 Hs

Una iniciativa para abordar la problemática del suicidio por casos de acoso escolar tomó estado parlamentario en el Congreso de la Nación. La iniciativa lleva la firma de la senadora Beatriz Avila quien promueve una serie de acciones destinadas a facilitar la intervención a tiempo en casos críticos tanto para el Estado como para las familias afectadas.

“Los casos que toman estado público nos duelen como sociedad. Y también reflejan la urgencia de reforzar los dispositivos de prevención para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la asistencia correspondiente en el momento que sea requerida para la prevención de este drama social”, afirmó la parlamentario del Partido por la Justicia Social (PJS). 

Y prosiguió: “Las estadísticas son contundentes. Los que se conocen, no son casos aislados, hay un problema de raíz que debemos encarar con una mirada profesional y que abarque a todos los actores involucrados. No podemos seguir mirando para otro lado”.

Las claves del proyecto

- Incorporación de una norma que asegure la cobertura obligatoria de psicoterapia breve en situaciones de acoso escolar o ciberacoso de los menores. 

- Creación de un registro y un observatorio de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de bullying o ciberbullying, con el objetivo de mantener un relevamiento continuo y generar un programa nacional efectivo de prevención del suicidio.

- Realización de campañas de concientización y promoción a cargo del Estado.

Temas TucumánBuenos AiresBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaCongreso de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
4

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
5

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
6

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Más Noticias
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Comentarios