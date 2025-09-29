Beatriz Avila impulsa una ley para abordar el acoso escolar y los suicidios de menores

Una iniciativa para abordar la problemática del suicidio por casos de acoso escolar tomó estado parlamentario en el Congreso de la Nación. La iniciativa lleva la firma de la senadora Beatriz Avila quien promueve una serie de acciones destinadas a facilitar la intervención a tiempo en casos críticos tanto para el Estado como para las familias afectadas.
“Los casos que toman estado público nos duelen como sociedad. Y también reflejan la urgencia de reforzar los dispositivos de prevención para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la asistencia correspondiente en el momento que sea requerida para la prevención de este drama social”, afirmó la parlamentario del Partido por la Justicia Social (PJS).
Y prosiguió: “Las estadísticas son contundentes. Los que se conocen, no son casos aislados, hay un problema de raíz que debemos encarar con una mirada profesional y que abarque a todos los actores involucrados. No podemos seguir mirando para otro lado”.
Las claves del proyecto
- Incorporación de una norma que asegure la cobertura obligatoria de psicoterapia breve en situaciones de acoso escolar o ciberacoso de los menores.
- Creación de un registro y un observatorio de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de bullying o ciberbullying, con el objetivo de mantener un relevamiento continuo y generar un programa nacional efectivo de prevención del suicidio.
- Realización de campañas de concientización y promoción a cargo del Estado.