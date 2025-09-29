Secciones
Política

Carolina Rodríguez: “Quiero ser intendente para terminar con el desgobierno en Alberdi”

La candidata por el Movimiento de Afirmación Popular planteó una propuesta basada en transparencia, trabajo comunitario y la participación de vecinos sin trayectoria política.

Hace 1 Hs

De cara al 26 de octubre, la candidata a intendente de Alberdi, Carolina Rodríguez, se presenta como una alternativa dentro del peronismo, aunque no es la postulante oficial del partido. Referente del Movimiento de Afirmación Popular, asegura que su motivación principal es dar respuesta a los problemas estructurales de la ciudad, especialmente en materia social.

“Yo vengo trabajando hace más de 10 años y, desde 2023, más de cerca en mi ciudad. Jamás dejé de acompañar a los vecinos. Cuando se dio la intervención sentí que se abría una nueva posibilidad para Alberdi. No fue para mí el inicio de una campaña, sino la continuidad de lo que ya venía haciendo”, explicó en diálogo con LA GACETA.

Rodríguez destacó que su equipo está integrado por comerciantes, docentes y vecinos sin trayectoria política partidaria. “Tenemos una lista conformada por personas comunes, que decidieron involucrarse para transformar Alberdi. Nos unimos diferentes espacios y hasta dejamos de lado estructuras partidarias con un único objetivo: el bien común”, señaló.

Críticas a la gestión anterior

Consultada sobre la situación actual de la ciudad, la candidata fue tajante. “En los últimos dos años no hubo un mal gobierno: hubo un desgobierno, una ausencia de gobierno”. En ese sentido, insistió en la necesidad de un municipio con trabajo sostenido, responsable y, sobre todo, transparente.

ARCHIVO ARCHIVO

Rodríguez valoró positivamente los cambios iniciales que trajo la intervención provincial en Alberdi. “Nos dejó vientos de cambio y de esperanza. Obviamente en pocos meses no se puede recuperar una ciudad, pero sentimos que había una nueva posibilidad de hacer las cosas distintas”, afirmó.

Ejes de campaña

Uno de los principales temas que Rodríguez plantea en su plataforma es la problemática de las adicciones, área en la que trabaja desde hace cinco años acompañando a familias y jóvenes. A ello suma la promesa de impulsar políticas de transparencia, participación ciudadana y desarrollo local.

“Alberdi necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Estoy convencida de que con compromiso y unión vamos a poder sacar adelante nuestra ciudad”, concluyó.

Temas AlberdiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
4

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
5

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
6

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Más Noticias
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Comentarios