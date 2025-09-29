Carolina Rodríguez: “Quiero ser intendente para terminar con el desgobierno en Alberdi”

De cara al 26 de octubre, la candidata a intendente de Alberdi, Carolina Rodríguez, se presenta como una alternativa dentro del peronismo, aunque no es la postulante oficial del partido. Referente del Movimiento de Afirmación Popular, asegura que su motivación principal es dar respuesta a los problemas estructurales de la ciudad, especialmente en materia social.
“Yo vengo trabajando hace más de 10 años y, desde 2023, más de cerca en mi ciudad. Jamás dejé de acompañar a los vecinos. Cuando se dio la intervención sentí que se abría una nueva posibilidad para Alberdi. No fue para mí el inicio de una campaña, sino la continuidad de lo que ya venía haciendo”, explicó en diálogo con LA GACETA.
Rodríguez destacó que su equipo está integrado por comerciantes, docentes y vecinos sin trayectoria política partidaria. “Tenemos una lista conformada por personas comunes, que decidieron involucrarse para transformar Alberdi. Nos unimos diferentes espacios y hasta dejamos de lado estructuras partidarias con un único objetivo: el bien común”, señaló.
Críticas a la gestión anterior
Consultada sobre la situación actual de la ciudad, la candidata fue tajante. “En los últimos dos años no hubo un mal gobierno: hubo un desgobierno, una ausencia de gobierno”. En ese sentido, insistió en la necesidad de un municipio con trabajo sostenido, responsable y, sobre todo, transparente.
Rodríguez valoró positivamente los cambios iniciales que trajo la intervención provincial en Alberdi. “Nos dejó vientos de cambio y de esperanza. Obviamente en pocos meses no se puede recuperar una ciudad, pero sentimos que había una nueva posibilidad de hacer las cosas distintas”, afirmó.
Ejes de campaña
Uno de los principales temas que Rodríguez plantea en su plataforma es la problemática de las adicciones, área en la que trabaja desde hace cinco años acompañando a familias y jóvenes. A ello suma la promesa de impulsar políticas de transparencia, participación ciudadana y desarrollo local.
“Alberdi necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Estoy convencida de que con compromiso y unión vamos a poder sacar adelante nuestra ciudad”, concluyó.