¿Quién ganará el rating? Mario Pergolini competirá contra los Martín Fierro con un polémico invitado

Invitados que generan expectativa

En esta edición de Otro día perdido, además de los habituales Agustín “Rada” Aristarán y Laila Roth, Pergolini contará con Tomás Rebord, abogado, escritor y streamer con un gran número de seguidores, conocido por sus intervenciones polémicas. Rebord también protagonizará un show en el Movistar Arena el 1º de diciembre, lo que aumenta la expectativa sobre su aparición en la televisión.