¿Quién ganará el rating? Mario Pergolini competirá contra los Martín Fierro con un polémico invitado

La ceremonia de APTRA arrancará su alfombra roja a las 19 horas y, cerca de las 21 horas, comenzarán a repartirse las estatuillas doradas en las distintas ternas.

Hace 2 Hs

Este lunes 29 de septiembre, mientras la televisión argentina se prepara para la entrega de los Martín Fierro de Televisión, una figura mediática promete sacudir la pantalla en horario similar. Se trata de Mario Pergolini, conductor de Otro día perdido, que apostará a una previa cargada de invitados y polémica, según informó La Pavada de Diario Crónica.

La ceremonia de APTRA arrancará su alfombra roja a las 19 horas y, cerca de las 21 horas, comenzarán a repartirse las estatuillas doradas en las distintas ternas. Sin embargo, Pergolini no se queda atrás y prepara su propuesta televisiva en competencia directa con la gala.

Invitados que generan expectativa

En esta edición de Otro día perdido, además de los habituales Agustín “Rada” Aristarán y Laila Roth, Pergolini contará con Tomás Rebord, abogado, escritor y streamer con un gran número de seguidores, conocido por sus intervenciones polémicas. Rebord también protagonizará un show en el Movistar Arena el 1º de diciembre, lo que aumenta la expectativa sobre su aparición en la televisión.

Además, se anunció que el miércoles 8 de octubre, Mario Pergolini protagonizará un mano a mano con Yanina Latorre, un enfrentamiento que promete declaraciones fuertes y momentos tensos, bajo la producción de Mandarina.

