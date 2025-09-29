¿Quién conducirá la edición 2025 de los premios Martín Fierro?

La respuesta confirma lo esperado: Santiago del Moro volverá a estar al frente de la gala. Conocido por su carisma, espontaneidad y habilidad para manejar distintos formatos, Del Moro ya se consolidó como una de las figuras más versátiles de la televisión abierta. Su experiencia en programas como Gran Hermano, ¿Quién quiere ser millonario? y distintos realities lo convierte en un anfitrión ideal para esta velada.