¿Quién conducirá la edición 2025 de los premios Martín Fierro?

Faltan pocas horas para la gran gala de la televisión argentina y una figura clave estará al frente del evento, guiando la ceremonia más esperada del año.

Hace 1 Hs

Faltan pocas horas para que la televisión argentina viva una de sus noches más importantes del año: la entrega de los Premios Martín Fierro 2025. Entre el glamour de la alfombra roja y la emoción de los nominados, una pregunta ronda entre los fanáticos: ¿quién será el conductor de la ceremonia?

La respuesta confirma lo esperado: Santiago del Moro volverá a estar al frente de la gala. Conocido por su carisma, espontaneidad y habilidad para manejar distintos formatos, Del Moro ya se consolidó como una de las figuras más versátiles de la televisión abierta. Su experiencia en programas como Gran Hermano, ¿Quién quiere ser millonario? y distintos realities lo convierte en un anfitrión ideal para esta velada.

La ceremonia se realizará este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será transmitida en vivo por Telefe a partir de las 21 horas, mientras que la alfombra roja comenzará a las 19 horas. Allí, los artistas desfilarán ante las cámaras, mostrando su estilo y compartiendo impresiones sobre la gala.

Bajo la conducción de Del Moro, se espera que la ceremonia combine entretenimiento, humor y momentos emotivos, respetando la tradición de premiar lo mejor de la televisión argentina. Además, su rol será clave para mantener la fluidez del evento y conectar a los televidentes con cada una de las categorías y nominaciones.

