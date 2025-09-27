El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

El Campeonato Argentino 2025 de parapente vive horas decisivas en San Javier. Ayer debía disputarse una nueva manga de la segunda y última fecha del certamen, que reúne a representantes de distintas provincias y también a invitados de Chile, Uruguay, España y Colombia. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender la jornada. “Se suspendió por la entrada de viento del sur; fue fuerte y generó una masa turbulenta. Decidimos priorizar la seguridad”, explicó Matías Fortini, uno de los organizadores, al justificar la determinación que mantuvo en vilo a pilotos y espectadores.