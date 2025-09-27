Secciones
El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

La segunda fecha del campeonato nacional no tuvo actividad ayer por las condiciones climáticas, pero los organizadores confían en que este domingo se corone al nuevo campeón con una jornada normal y gran presencia internacional.

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte DIEGO ARÁOZ/LA GACETA.
Hace 2 Hs

El Campeonato Argentino 2025 de parapente vive horas decisivas en San Javier. Ayer debía disputarse una nueva manga de la segunda y última fecha del certamen, que reúne a representantes de distintas provincias y también a invitados de Chile, Uruguay, España y Colombia. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender la jornada. “Se suspendió por la entrada de viento del sur; fue fuerte y generó una masa turbulenta. Decidimos priorizar la seguridad”, explicó Matías Fortini, uno de los organizadores, al justificar la determinación que mantuvo en vilo a pilotos y espectadores.

El torneo genera mucha atención porque coronará al nuevo campeón argentino. La expectativa es alta, no sólo por la definición del título, sino también por el atractivo que genera ver en acción a deportistas de nivel internacional surcando el cielo.

Pese a la suspensión, Fortini transmitió optimismo respecto a la jornada de cierre. “Venimos teniendo un torneo muy bueno y el último día tendremos la competencia con normalidad”, aseguró. Las previsiones meteorológicas acompañan ese entusiasmo: “Se espera un domingo con buen día de vuelo. Se estima que pasado el mediodía puedan comenzar a salir los competidores”, concluyó.

