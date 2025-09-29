Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

Por su parte, Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en la ANAC, profundizó las críticas, al recordar que el sector perdió un 45% del poder adquisitivo desde la asunción de Milei. Además, Belelli destacó que el malestar de los trabajadores va más allá de lo salarial, al señalar una situación de "mucho estrés y desgaste" debido a los "permanentes trascendidos sobre traslados del personal" que generan "fatiga emocional".