Asambleas en los aeropuertos amenazan con paralizar el tránsito aéreo por reclamos salariales

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán asambleas hoy en todos los aeropuertos del país en reclamo por mejoras salariales y laborales. Esta situación generará preocupación por posibles demoras y disrupciones en el tránsito aéreo.
La protesta, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), busca denunciar la "fuerte pérdida del poder adquisitivo" y el "deterioro de las condiciones de trabajo" que, según el sindicato, afectan al personal y comprometen la seguridad aérea.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lanzó una dura advertencia a través de la red social X: "La seguridad de los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una grave crisis en el sistema aerocomercial argentino. La capacidad de control en 21 aeropuertos está drásticamente reducida", afirmó.
"La reapertura de la paritaria"
El dirigente denunció el congelamiento salarial, la flexibilización laboral y los recortes presupuestarios como "muestras de la negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios", exigiendo la reapertura de la paritaria sectorial para "reparar el daño salarial ocasionado".
"Con trabajadores aeronáuticos estresados y fatigados por multiplicidad de tareas, todos los usuarios están en riesgo", insistió Aguiar, al responsabilizar directamente al Gobierno de Javier Milei por las posibles demoras que puedan surgir de las asambleas.
Por su parte, Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en la ANAC, profundizó las críticas, al recordar que el sector perdió un 45% del poder adquisitivo desde la asunción de Milei. Además, Belelli destacó que el malestar de los trabajadores va más allá de lo salarial, al señalar una situación de "mucho estrés y desgaste" debido a los "permanentes trascendidos sobre traslados del personal" que generan "fatiga emocional".
"Pedimos subir los básicos de los salarios para equipararlos con la pérdida del poder adquisitivo, que según nuestros cálculos es del 30% desde que asumió Milei", detalló Belelli, El sindicalista anticipó que, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, avanzarán con medidas de fuerza más contundentes.