Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones más importantes de esta semana para todos los signos

Les llega mucho dinero extra. Dinero rápido, fácil y por juegos de azar. Cierre de contratos, proyectos nuevos y crecimiento laboral. Cuidado con la ansiedad, la preocupación extrema, las ganas de no hacer nada y la exageración: dominen sus demonios internos. Son seres de luz destinados a ser líderes: dedíquense a ser grandes, seguir estudiando y crecer. Cuídense de enemigos ocultos que los rodean —amigos, familiares o pareja— que los envidian o les tienen recelos. No hablen de sus cosas y sean discretos. No se rodeen de gente tóxica o complicada. El 1/10 enciendan una veladora blanca o roja. Arreglen pendientes y paguen deudas. Viajes. Reconocimiento o ascenso laboral. Maduren, crezcan y vean su futuro. Estabilidad económica y un potencial nuevo negocio. No busquen tanto la verdad o la aceptación de los otros. En octubre se les abren nuevos rumbos y caminos. Conecten con la naturaleza. Si tienen pareja, posible embarazo.