Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones más importantes de esta semana para todos los signos

La famosa y reconocida astróloga Mhoni Vidente anunció sus predicciones para la semana pensando en todos los signos del zodiaco. La semana del 28 de septiembre al 3 de octubre 2025 fue abarcada por el conocimiento de la experta en la disciplina.
La famosa astróloga conocida por sus predicciones acertadas, ya está aquí con su guía para el cierre de septiembre y el comienzo de octubre. Desde su canal de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente), la tarotista revela el destino y aconseja cómo atraer prosperidad y estabilidad. Como cada semana, no faltan sus detalladas visiones sobre el trabajo, el dinero, el amor y la suerte.
Las predicciones de Mhoni Vidente para la ultima semana de septiembre de 2025
Aries
Carta de la semana: Rueda de la Fortuna.
Colores: Blanco y Verde.
Números de la suerte: 18, 26 y 27 (5 golpes de suerte).
Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Capricornio.
"Mantengan mentalidad y propósitos claros. El 1/10 enciendan una veladora blanca y mantengan buena actitud para que reine la abundancia. Semana de mucho trabajo y algo de agotamiento; días de cerrar el mes e iniciar nuevos proyectos. Mantengan buenos hábitos para llenarse de energía positiva. Cierran un contrato; realizan compra-venta importante. Revisen sus deudas, paguen y sanen la economía. Esta semana es fundamental para empezar a crecer económicamente y definir pasos a seguir. Tengan claro que son triunfadores. Purifiquen cuerpo, mente y alma. Si piden aclarar una situación, no lo hagan: lo pasado, pasado está. Vivan el aquí y ahora. Surgen ilusiones laborales y viajes. Energía positiva para el cierre de contratos o negocios. Están arriba, crecen y se desarrollan. No exageren ni piensen de más. Si tienen pareja, estabilidad o posible embarazo. Arreglan y equipan la casa para vivir mejor".
Mensaje de la semana: Un despertar nuevo: nueva conciencia, formas de pensar, nuevos comienzos y caminos. No intenten controlar tanto, suelten.
Tauro
Carta de la semana: El Mundo.
Colores: Blanco y Azul.
Números de la suerte: 02, 04 y 31 (4 golpes de suerte).
Signos compatibles: Géminis, Virgo y Capricornio.
Momento de reconocer, recuperar y tener estabilidad emocional. Reconozcan su grandeza y prepárense para grandes proyectos en octubre. El 1/10 enciendan una veladora blanca o roja. Octubre será grandioso: cambio de trabajo, proyectos o cierre de contratos. Eviten pensamientos negativos, corajes o venganzas. No presten nada ni ayuden de más: sean más desconfiados. Semana de mucho trabajo y de terminar pendientes laborales. En octubre, ofrecen un ascenso o cambio positivo. No piensen tanto en el pasado. Estimulen su riqueza y conformen un patrimonio. Pleitos fuertes con la pareja o relación por desconfianza, inseguridad o celos. Reactiven y mejoren sus hábitos. Paguen y no acumulen deudas. Ilusiones nuevas en el amor o el trabajo. No mientan ni se involucren en chismes.
Mensaje de la semana: Tengan el poder del propósito de su vida. Importante tener claro qué necesitan para su estabilidad. No se metan en chismes o problemas; cuidado con fraudes y papeles a firmar. Desconfíen más de quienes los rodean. Cobran una deuda pendiente.
Géminis
Carta de la semana: La Fuerza.
Colores: Azul y Rojo.
Números de la suerte: 01, 15 y 26 (3 golpes de suerte).
Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.
No se rindan, insistan y sigan adelante con metas claras. Semana agotadora y abrumadora: buscan por nuevos contratos y proyectos, lo cual desgasta. Ordenen bien sus ideas, levántense temprano y administren su tiempo. El 1/10 enciendan una veladora blanca o roja. Mantengan siempre una buena actitud y eviten la negatividad. Arreglan asuntos legales. Presentan nuevos proyectos laborales a jefes o autoridades. Cuidado con envidias o mal de ojo: protéjanse. No comenten sus planes. Los busca un amor del pasado: hablen, cierren la historia, pero no vuelvan. Alcanzan la estabilidad necesaria. Viajes. Eviten chismes en lo laboral: usen más su intuición.
Mensaje de la semana: Espíritu vagabundo. Viajan y conocen lugares. Les da miedo el compromiso: elijan bien a su pareja.
Cáncer
Carta de la semana: El Emperador.
Colores: Verde y Blanco.
Números de la suerte: 03, 32 y 36 (3 golpes de suerte).
Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Virgo.
Sigan adelante sin miedo y avancen. Arreglan temas legales y papelería. Recuperan lo perdido y ganan algo. Reciben una sorpresa que dará mucha alegría. Mejoren sus hábitos y no se dejen agobiar por los problemas. El 1/10, enciendan una veladora blanca o verde. No cuenten sus planes o proyectos. Arreglen problemas familiares. Semana muy agotadora, de cierre de mes. Cambios positivos: pongan sus papeles al día. Cuídense de hechizos, brujerías y envidias. No se dejen embaucar y no presten nada. Relaciones importantes con gente del extranjero por negocios. Ya es tiempo de formar una familia, anímense.
Mensaje de la semana: Excelente y lleno. Todo saldrá bien y sin problemas; sorpresas y abundancia. No confíen en la gente que los rodea. Podrán hacer una compra-venta importante para formar patrimonio y crecer.
Leo
Carta de la semana: El Carro.
Colores: Naranja y Azul.
Números de la suerte: 22, 39 y 50 (5 golpes de suerte).
Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.
Sigan avanzando y creciendo; no pierdan la dirección. Concéntrense en hacia dónde quieren ir y qué buscan para ser felices. Mejoren sus hábitos: sean más saludables y no se guarden los enojos. Semana de mucho trabajo y de recuperar dinero. Los busca gente del extranjero para salir o arreglar pendientes. Sean auténticos; no teman al qué dirán o a los cambios necesarios para crecer. Arreglen papeles pendientes. Viajes. El 1/10 enciendan una veladora blanca. No presten nada a nadie. Octubre viene con mucho movimiento y cambios. Cuidado con una traición amorosa o desconfianzas en la pareja. Aunque reina la prosperidad, sigan estudiando y preparándose. Abran bien los ojos: protéjanse de envidias y de quienes rodean. No peleen, eviten conflictos y discusiones. Conecten con la naturaleza y mediten para alinear energías.
Mensaje de la semana: Sentirán el progreso en sus vidas. Sientan la abundancia, los avances y la estabilidad económica. Enfóquense en ustedes y en lo que desean para ser grandes. No ayuden tanto a los demás.
Virgo
Carta de la semana: El Loco.
Colores: Azul y Blanco.
Números de la suerte: 08, 11 y 48 (3 golpes de suerte).
Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.
Crecer. Esta semana es ideal para determinar su crecimiento económico y desarrollarse más en lo laboral. No se mortifiquen, dejen atrás problemas del pasado y angustias. No carguen sentimientos de culpa y suelten. Arreglen asuntos de su casa; vivan mejor. Pongan papeles de visa o pasaporte al día y busquen un negocio propio para tener más ingresos. No presten dinero ni nada. El 1/10 enciendan una veladora roja o blanca. Mantengan una buena actitud. Será una semana agotadora, de mucho trabajo y pesadez. No se enojen ni exageren situaciones. Arreglen papelería y hagan pagos. Próximo viaje. Gente de otros países les habla por negocios o amor. Mantengan buenos hábitos y quiéranse más. Ayuden más a su familia y no se alejen. Contrato y posible colaboración con el exterior.
Mensaje de la semana: La riqueza y el despertar de un nuevo comienzo llegarán. Fluye el dinero y se abren nuevos caminos. Estén alerta sobre quiénes los rodean o quién habla de ustedes.
Libra
Carta de la semana: As de Oros.
Colores: Amarillo y Naranja.
Números de la suerte: 11, 16 y 35.
Signos compatibles: Tauro, Acuario y Géminis.
Comienza su mes. Estabilidad. El 1/10 enciendan una veladora blanca, roja o amarilla. Los invitan a salir de viaje. Semana agobiante, de mucho trabajo y estrés por reuniones y cambios. Mantengan buenos hábitos. Semana de alegrías y sorpresas. Los buscan amores del pasado. Inviertan en ustedes, es lo mejor. Arreglen pasaportes y papeles de migraciones y visas. Cambios laborales positivos o inicio de un negocio propio: están en su mes, tiempo de riqueza. Sigan estudiando. Propuesta de casamiento o de amor verdadero. Fortalezcan su mente: sean perseverantes y terminen todo lo que empiecen. Vitalidad que permite empezar a crecer. Nuevos caminos. Arreglen papelería pendiente y paguen deudas.
Mensaje de la semana: Humos y Espejos. Cuidado con fraudes, mentiras y con su dinero. Sean cautelosos.
Escorpio
Carta de la semana: El Juicio.
Colores: Amarillo y Naranja.
Números de la suerte: 10, 29 y 43.
Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Cáncer.
Estabilidad económica y crecimiento. El 1/10 quiten pensamientos negativos y protéjanse contra la envidia. Piensen más en ustedes y no tanto en los otros; no ayuden tanto y sean más egoístas. Resuelven temas legales pendientes y salen de viaje. Arreglen temas bancarios; no gasten por gastar. Descansen más. Será una semana agobiante, de mucho trabajo y estrés: traten de concentrarse. Tengan confianza en sí mismos. Aprovechen las nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Estudien más y conéctense con la naturaleza. Si tienen pareja, posible embarazo. Eviten ser tan explosivos o vengativos para no tener problemas.
Mensaje de la semana: Mirando hacia el futuro. Piensen cómo se ven este mes, en 5 o 10 años. Construyan un patrimonio y estabilidad económica.
Sagitario
Carta de la semana: El Sol.
Colores: Amarillo y Rojo.
Números de la suerte: 12, 13 y 19 (3 golpes de suerte).
Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.
Estabilidad, crecimiento y prosperidad; pero deben quitarse el ego, la avaricia y la soberbia. Piensen en grande y caminen con humildad. No se carguen energías negativas o chismes de los demás. No prometan nada y no hablen de sus planes. El 1/10 enciendan una veladora blanca o roja. Piensen en positivo. Cierre de contratos y proyectos nuevos. Semana agobiante, de mucho trabajo y estudio; de arreglos en la casa. Coman mejor. El que se enoja, pierde: aléjense de situaciones negativas, amores tóxicos o amistades interesadas. Cuidado con los chismes sobre ustedes. Muévanse más. Los casados podrán tener días difíciles, de pleitos, traiciones y desconfianza.
Mensaje de la semana: Déjenlo ir. Dejen ir a la persona que no era para ustedes, el trabajo que no les gustaba y el mal humor. Analicen y reflexionen hacia dónde van y qué quieren para su futuro. Más dinero y abundancia.
Capricornio
Carta de la semana: El Mago.
Colores: Blanco y Negro.
Números de la suerte: 05, 23 y 30 (5 golpes de suerte).
Signos compatibles: Aries, Virgo y Tauro.
Pidan que se les dará. Se alinean las energías: cierran bien el mes y abren muy bien octubre. Arreglan papeles. Negocios nuevos que darán más abundancia. Se realizan más como personas. Están aprendiendo a controlar su mal carácter y explosividad. El 1/10 enciendan una veladora blanca, amarilla o roja. No confíen en nada ni en nadie. Administren bien su tiempo y arreglen papelería pendiente. Viajes. Relájense y no piensen de más: si no hay solución, se termina y listo. Encuentran la solución a los problemas. No pequen de confiados, cuidado. Encuentren la estabilidad y no busquen siempre la verdad. Conecten con la naturaleza. Cuidado con chismes e intrigas con amores del pasado.
Mensaje de la semana: Dedíquense en cuerpo, alma y espíritu a ser felices y a lograr lo necesario para crecer. Enfóquense en ustedes, en sus deseos y en ser grandes.
Acuario
Carta de la semana: El Ermitaño.
Colores: Blanco y Rojo.
Números de la suerte: 06, 21 y 34 (3 golpes de suerte).
Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.
Será una muy buena semana porque encontrarán la luz, la solución y la esperanza que buscaban. No teman y hagan lo que desean. Aprendan a no recaer en errores del pasado. Semana de mucho trabajo, de reconocimiento y de recompensa económica. No se preocupen por quien no lo merece: aléjense de gente tóxica. Sorpresa económica. El 1/10 enciendan una veladora blanca o roja. Paguen deudas. Cuidado con las caídas, no sean tan acelerados. Se cumple algo muy bueno. Traten de arreglar todos los asuntos pendientes sin miedo. Sean prudentes al hablar y no cuenten de más. No se autolimiten, dejen traumas y miedos, y avancen.
Mensaje de la semana: Estabilidad económica que permitirá pagar deudas y sanar la economía. Empiezan a construir su patrimonio.
Piscis
Carta de la semana: El Diablo.
Colores: Azul y Naranja.
Números de la suerte: 06, 17 y 88.
Signos compatibles: Leo, Escorpio y Cáncer.
Les llega mucho dinero extra. Dinero rápido, fácil y por juegos de azar. Cierre de contratos, proyectos nuevos y crecimiento laboral. Cuidado con la ansiedad, la preocupación extrema, las ganas de no hacer nada y la exageración: dominen sus demonios internos. Son seres de luz destinados a ser líderes: dedíquense a ser grandes, seguir estudiando y crecer. Cuídense de enemigos ocultos que los rodean —amigos, familiares o pareja— que los envidian o les tienen recelos. No hablen de sus cosas y sean discretos. No se rodeen de gente tóxica o complicada. El 1/10 enciendan una veladora blanca o roja. Arreglen pendientes y paguen deudas. Viajes. Reconocimiento o ascenso laboral. Maduren, crezcan y vean su futuro. Estabilidad económica y un potencial nuevo negocio. No busquen tanto la verdad o la aceptación de los otros. En octubre se les abren nuevos rumbos y caminos. Conecten con la naturaleza. Si tienen pareja, posible embarazo.
Mensaje de la semana: Mirar más allá. Piensen cómo se ven en 1, 5 o 10 años: miren su futuro, su patrimonio y su estabilidad. No confíen tanto en quienes se les acercan: abran bien los ojos.